Ora il fronte sovranista va a caccia di un candidato per le Europee

Fca - Elkann : 'Produrremo in Italia famiglia 500 verde. Pronti a sfide auto - le affronteremo con cOraggio' : TORINO - 'Intendiamo lanciare una famiglia 500 verde, che sia rispettosa dell'ambiente, con motori ibridi ed elettrici. E saranno prodotte proprio qui nel nostro Paese'. Lo ha detto...

Massimo Giletti - l'abbandono che brucia ancOra : 'Erano come due fratelli - ma di fronte ai soldi...' : Massimo Giletti parla della nuova stagione di Non è l'Arena in onda da domenica prossima su La7. C'è chi viene, e c'è chi va: ' Nunzia De Girolamo ha delle qualità. Abbiamo parlato quest'estate e ...

Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte MOrandi : bufera sul Ministro : Il Ministro Danilo Toninelli ospite da Vespa posa sorridente di fronte al plastico del nuovo Ponte Morandi e scatta la polemica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, esponente di spicco dei 5 Stelle, sorride mentre maneggia il modellino del Ponte crollato il 14 agosto, dimenticando forse per un attimo le 43 vittime e tutti problemi per gli sfollati e per un’intera Città.Toninelli viene ritratto sorridente da varie angolazioni in ...

Ora lo ammette pure Frontex : calati dell'80% sbarchi in Italia : La politica che sta portando avanti il governo giallo verde sul tema dell'immigrazione, in particolare Matteo Salvini, sembra funzionare. Anzi funziona. E ora lo dice pure Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, infatti, in agosto è sceso a circa 1500, in calo del 62% da agosto 2017. I dati di Frontex sono chiari e non hanno bisogno ...

Agnesi rompe il fronte dei pastai : d'Ora in poi solo grano italiano : Dopo La Molisana anche Agnesi , uno dei marchi di punta del gruppo Colussi, si converte alla pasta fatta con la semola di grano 100% italiano. I big del settore, a cominciare da Barilla, De Cecco e ...

Allerta Meteo - il fronte freddo si sposta al Centro/Sud : violenti tempOrali nel pomeriggio/sera - temperature in picchiata : 1/15 ...

PeggiOramento meteo - in arrivo dalla Scandinavia un fronte freddo : Roma - Giungono conferme per un Peggioramento delle condizioni meteo per il fine settimana del 25-26 Agosto, un mese piuttosto 'contrastante'. Tuttavia ci sono ancora oggi discrepanze sulla modalità di entrata del fronte freddo in arrivo dalla Scandinavia e che porterà un generale abbassamento termico su diverse Nazioni d'Europa. Vediamo cosa potrebbe accadere, fino a giovedì ancora tempo discreto su gran parte ...

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Ora fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti del Carroccio e Forza Italia. Il sindaco ...