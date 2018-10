Onimusha | Warlords | lanciato un nuovo trailer per la remaster

Onimusha Warlords si mostra in alcune immagini : Onimusha Warlords Remastered, annunciato poco tempo fa per PC e console current gen, è tornato a mostra rsi in alcune immagini pubblicate da Capcom.Gli screenshot, riportati da Gamingbolt, ci offrono uno sguardo ai diversi personaggi del gioco, sia buoni che cattivi, inclusi personaggi come Hecuba, Kaede, la principessa Yuki, Tokichiro Kinoshita, Samanosuke Akechi e altri. Sembra anche che la remaster sia piuttosto buona, con una grafica più ...

Onimusha : Warlords è in arrivo per PS4 - Xbox One - Switch e PC il prossimo anno : Capcom ha annunciato che Onimusha: Warlords, originariamente uscito nel 2001, è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC il 15 Gennaio 2019 a $ 19.99 / € 19.99 / £ 15.99. Sarà distribuito digitalmente in Nord America ed Europa, con una versione fisica in Nord America disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.Ecco una panoramica del gioco, tramite Capcom riportata da Gematsu:L'avventura classica dei samurai di Capcom, Onimusha: ...