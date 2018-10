OnePlus 6T sarà presentato ufficialmente il 30 ottobre a New York

OnePlus 6T sarà annunciato il 30 ottobre - disponibili i ticket per partecipare : OnePlus 6T non si farà aspettare ancora a lungo: se siete impazienti di scoprire il nuovo “flagship killer” della casa cinese sappiate che […] L'articolo OnePlus 6T sarà annunciato il 30 ottobre , disponibili i ticket per partecipare proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti avevano avvertito OnePlus sul jack audio - eppure su 6T non ci sarà : In una delle ultime uscite, il giovane CEO Carl Pei ha detto quel che molti appassionati non avrebbero voluto sentire L'articolo Gli utenti avevano avvertito OnePlus sul jack audio, eppure su 6T non ci sarà proviene da TuttoAndroid.