Ombre sulla cattedra all' ateneo Ma Conte | Non ho violato la legge

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Giuseppenega tutto e rispedisce le accuse al mittente. Nei giorni scorsi Repubblica lo aveva accusato di averlanel 2002 per ottenere ladi professore ordinario superando un concorso all'Università di Caserta. Oggi, in una lettera inviata al quotidiano diretto da Mario Calabresi, il presidente del Consiglio smonta, punto per punto, ogni accusa a lui mossa e definisce, senza troppo giri di parole, l'inchiesta giornalistica "falsa e diffamante".Nei giorni scorsi Repubblica aveva denunciato l'incompatibilità di Guido Alpa che faceva parte della commissione esaminatrice e con cuiavrebbe collaborato professionalmente. Nella sua lettera di risposta il presidente del Coniglio lamenta "falsità e diffamazioni" che sul suo conto sarebbero state scritte dal quotidiano del Gruppo l'Espresso fin dall'insediamento del governo. Quindi passa a spiegare che ha ...