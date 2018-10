Olimpiadi giovanili | Crociani bronzo nel Triathlon

Ginnastica - Olimpiadi giovanili 2018 : Giorgia Villa scatenata al volteggio! Prima col doppio avvitamento - in testa a metà qualificazioni : Giorgia Villa letteralmente scatenata nella seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La Campionessa d’Europa juniores nel concorso generale ha dominato al volteggio, secondo attrezzo del lungo turno di qualificazione spalmato su ben quattro giorni: eccezionale media di 14.083 dopo un super doppio avvitamento da 14.400 (9.0 di esecuzione) e un positivo FTY (13.766, 9.166). La ...

LIVE Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli nella scherma in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Tennis - Olimpiadi giovanili 2018 : avanti Elisabetta Cocciaretto in singolare - Lorenzo Musetti fuori anche in doppio : Giornata in chiaroscuro per l’Italia del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi erano impegnati Lorenzo Musetti nel doppio maschile ed Elisabetta Cocciaretto nel singolare femminile: l’azzurrina è approdata al secondo turno, mentre il nostro rappresentante ha subito una nuova eliminazione dopo quella di ieri in singolare. Nel torneo di singolare femminile Cocciaretto ha battuto l’ucraina Margarita Bilokin con il ...

Judo - Olimpiadi giovanili 2018 : Veronica Toniolo ai piedi del podio nei -52 kg; trionfano Khubulova - Ozbas e Sulca : La seconda giornata di gare di Judo ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto l’amaro quinto posto finale di Veronica Toniolo nella categoria -52 kg. La giovane Judoka azzurra si era qualificata per le semifinali dopo aver sconfitto la peruviana Huayhuameza Orneta e la portoricana Sairy Colon per ippon, ma si è poi dovuta arrendere alla classe della russa Irena Khubulova dopo appena 68 secondi di combattimento. Nella ...

Beach handball - Olimpiadi giovanili 2018 : l’Italia parte alla grande - due vittorie contro Paraguay e Mauritius : Ottimo avvio per l’Italia del Beach handball alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La nostra Nazionale ha vinto le prime due partite giocate, gli azzurrini della pallamano su sabbia sono subito riusciti a mettersi in luce surclassando prima il Paraguay e poi le Mauritius, battuti sempre per 2-0. contro i sudamericani primo parziale dominato 23-12 e poi 21-18 nel secondo con gli 11 gol di Davide ...

Il Senegal ospiterà le Olimpiadi giovanili 2022 : prima volta storica per l’Africa! : Le Olimpiadi Giovanili 2022 si disputeranno in Senegal. Il CIO ha approvato all’unanimità la candidatura del Paese africano che così tra quattro anni ospiterà la quarta edizione della rassegna a cinque cerchi riservata ai giovani campioni. Per la prima volta nella storia, una competizione di questo livello si svolgerà nel Continente Nero, preludio forse della possibilità di ospitare una “vera” Olimpiade nel prossimo futuro. La ...

In Senegal le Olimpiadi giovanili 2022 : Il Comitato olimpico internazionale, Cio, ha approvato all'unanimità a Buenos Aires una mozione che conferma che i Giochi olimpici della gioventù 2022 si svolgeranno a Dakar, in Senegal. E' la prima ...

Basket 3×3 - Olimpiadi giovanili 2018 : i risultati della seconda giornata. Buon esordio degli USA al femminile : Si è giocata oggi la seconda giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Sia nel torneo maschile che in quello femminile si è giocato il girone B: curiosamente, in entrambi vi è l’Ucraina, che ha messo a segno quattro vittorie, due per sesso. Hanno esordito gli USA al femminile, che hanno concesso poco e nulla a Venezuela e Sri Lanka. Per l’Italia maschile c’è ...

Scherma - Olimpiadi giovanili 2018 : Davide Di Veroli vola in semifinale - il Campione del Mondo lotta per le medaglie : Davide Di Veroli sta regalando grandi magie alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Lo schermitore si è qualificato alle semifinali del torneo di spada individuale grazie al successo ottenuto contro l’austriaco Alexander Biro (15-13) preceduto dal dominio sul cinese Zhiwei Li (15-5). Il 17enne romano, terzo nel girone preliminare dove era stato preceduto proprio da Biro e dall’egiziano ...

Triathlon - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018. Le parole di Alessio Crociani dopo la conquista del bronzo : “Sono queste le gare che mi piacciono” : E’ arrivata una bellissima medaglia di bronzo per l’Italia dal Triathlon alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires: in Argentina nella gara maschile è salito sul gradino più basso del podio Alessio Crociani, che dopo una buonissima prova a nuoto, è andato in fuga nella frazione di ciclismo e poi ha difeso la medaglia nella corsa. Ecco le parole a caldo rilasciate al sito federale dal nostro giovane triatleta:“Oggi è ...

Olimpiadi giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 9 ottobre. Programma - orari e tv : martedì 9 ottobre è in Programma la terza giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di martedì 9 ottobre alle Olimpiadi ...