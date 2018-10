Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di lunedì 8 ottobre e tutti i podi di

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Toniolo in semifinale nel judo - avanza Di Veroli nella scherma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di martedì 9 ottobre. Tutte le gare e le finali : martedì 9 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la terza giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti va in finale nella carabina 10 m : Secondo titolo in palio nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile esulta l’Italia grazie a Sofia Benetti, che va in finale con l‘ottavo ed ultimo punteggio d’ingresso, beffando per tre decimi di punto la finlandese Viivi Natalia Kemppi, prima delle escluse. L’azzurrina fa segnare 621.3 contro il 621.0 dell’avversaria. Tra le venti partecipanti, dominio ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca guidano la truppa tricolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Russia al comando - subito due argenti per l’Italia! : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Davide Di Veroli va a caccia dell’oro nella spada : L’Italia va a caccia dell’oro nella Scherma alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Dopo la medaglia d’argento conquistata ieri da Martina Favaretto, oggi in pedana scende Davide Di Veroli e c’è grandissima attesa per quello che è stato anche il portabandiera azzurro nella Cerimonia di Apertura di due giorni fa. Il romano è il grande favorito nella prova della spada maschile e vuole salire sul gradino più alto del ...

Calcio a 5 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati di domenica 7 ottobre. Giostra del gol nella prima giornata : E’ andata in archivio la prima giornata del torneo di Calcio a 5 delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina), tra le specialità più interessanti e accattivanti del programma. Una rassegna che vede al via uomini e donne cimentarsi con scarpette e calzoncini e sfidarsi per il raggiungimento di un traguardo prestigioso. nella competizione riservata alle donne, il Camerun si è imposto con il punteggio di 9-1 contro la Repubblica ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Russia in grande spolvero nella prima giornata. Shishko e Shcherbakova vincono l’oro : prima giornata di match ed emozioni per il Taekwondo in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sul tatami di Buenos Aires (Argentina) sono andate in scena le prime due categorie di peso che hanno visto confrontarsi atleti di grande talento che hanno regalato confronti appassionanti al pubblico presente. nella gara femminile dei -44kg è stata la russa Polina Shcherbakova a imporsi nella finale per l’oro sulla sudcoreana Mireu Kang. 12-6 lo score ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : oro per la venezuelana Echandia e il vietnamita Ngo : Prime finali e prime medaglie per il Sollevamento pesi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella notte italiana si sono disputate due prove, quella dei 44kg donne e quella 56kg uomini, che hanno visto la vittoria rispettivamente della venezuelana Katherin Oriana Echandia Zarate e del vietnamita Ngo Son Dinh. Oro dunque al Venezuela nei 44kg femminili grazie all’ottima prestazione di Katherin Oriana ...

