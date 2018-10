Nuovo stadio Roma | Raggi | «Salvo disastri andiamo avanti»

Stadio Roma : Nuovo interrogatorio a Luca Parnasi : Per 5 ore davanti al Pm che indaga sul progetto dello Stadio di Tor di Valle. Il costruttore accusato di associazione a delinquere è gli arresti domiciliari. Oggi ha fatto nuove ammissioni -

Milan - contatti per il Nuovo stadio a Sesto : club interessato al progetto : È pronto a prendere il via il progetto di riqualificazione dell'area Milano Sesto, in cui potrebbe esserci il nuovo stadio del Milan. L'articolo Milan, contatti per il nuovo stadio a Sesto: club interessato al progetto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Roma - Nuovo interrogatorio per Parnasi/ Ultime notizie - spunta casa in comodato d’uso per un politico : Stadio Roma, nuovo interrogatorio per Parnasi con il magistrato Barbara Zuin. Ultime notizie, spunta una casa in comodato d’uso per un politico locale(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Stadio della Roma - Nuovo interrogatorio per Parnasi : spunta una casa in comodato d’uso per un politico : Il costruttore Luca Parnasi è tornato davanti ai pm per un nuovo interrogatorio (il quinto) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il magistrato Barbara Zuin, titolare del fascicolo, lo ha sentito per 5 ore: secondo quanto si apprende, l’atto istruttorio avrebbe riguardato una casa da lui data in comodato d’uso a un esponente politico locale e Parnasi avrebbe anche parlato dei finanziamenti alla politica ma non ...

Tottenham - nel Nuovo stadio aree “safe standing” per seguire la gara in piedi : L'impianto è stato anticipatamente dotato di aree "safe standing" per seguire l'incontro in piedi, qualora l'attuale normativa dovesse essere modificata. L'articolo Tottenham, nel nuovo stadio aree “safe standing” per seguire la gara in piedi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - ecco il Nuovo Santiago Bernabeu : “Sarà lo stadio migliore del mondo”. E costerà 575 milioni di euro : Uno stadio che proietta il Real Madrid nel futuro, presentato attraverso un affascinante rendering che ne mostra le principali caratteristiche oltre a rendere conto di quali saranno le fasi del cantiere che interesserà l’impianto esistente. Il presidente Florentino Perez annunciando il via libera al progetto ha detto: “Vogliamo trasformare il Santiago Bernabéu nel miglior stadio del mondo”. Lo stadio rinnovato (i lavori dovrebbero ...

Nuovo look e agibilità stagionale per il 'Romagnoli'. Maio : 'Sullo stadio investito un milione e duecentomila euro' : Lo stadio 'Nuovo Romagnoli' è pronto per ospitare degnamente le partite del Campobasso, dopo i lavori delle ultime settimane. La Commissione per i Pubblici Spettacoli ha concesso l'agibilita per 3.934 tifosi, suddivisi tra la Curva Nord , poco più di duemila, , 923 per la tribuna, cinquanta dei quali riservati, nell'anello inferiore, ai diversamente ...

L'inchiesta sul progetto del Nuovo stadio della Roma tocca il cuore della politica : La procura della capitale indaga sui flussi di denaro partiti dal costruttore Luca Parnasi, finito agli arresti a giugno con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, e ...

Nuovo stadio Roma - versati 400 mila euro alla politica : Ammontano a 400 mila euro i contributi che, secondo la Procura di Roma, sarebbero stati 'versati' alla politica da Luca Parnasi nell'ambito della vicenda della costruzione del Nuovo stadio della

Nuovo stadio Roma - versati 400 mila euro alla politica : Teleborsa, - Ammontano a 400 mila euro i contributi che, secondo la Procura di Roma, sarebbero stati "versati" alla politica da Luca Parnasi nell'ambito della vicenda della costruzione del Nuovo stadio della Roma . In particolare, nel 2015 l'imprenditore avrebbe elargito 250 mila euro alla onlus "Più voci", vicina ...

Nuovo stadio Roma - versati 400 mila euro alla politica : Ammontano a 400 mila euro i contributi che, secondo la Procura di Roma, sarebbero stati "versati" alla politica da Luca Parnasi nell'ambito della vicenda della costruzione del Nuovo stadio della Roma .

Cagliari - il progetto del Nuovo stadio si aggiudica il premio EcoTechGreen : Il progetto del nuovo stadio del Cagliari, studiato insieme alla società Sportium, si e’ aggiudicato il premio “EcoTechGreen Award” come “Iconic Landscape”. Il premio, consegnato durante il Forum Internazionale EcoTechGreen, è organizzato da Paysage in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e punta al riconoscimento delle iniziative distintesi come ...

'Alcol e droga tra gli operai' : scandalo sul Nuovo stadio del Tottenham : La politica interna della Mace Eppure la ditta che sovrintende la costruzione dello stadio, leader nel settore, opera una politica molto stringente in tema di droghe e alcol: gli operai infatti sono ...

Cadute - risalite e ora un Nuovo stadio : a Berlino sono sempre all’Hertha : Due campionati prima che incombesse Hitler. Gli scontri con Juventus e Milan, il ritorno di fiamma a fine anni Novanta. E quel nome nato grazie a un viaggio in nave di Stefano Ravaglia L’Hertha Berlino avrà un nuovo stadio. L’immenso ovale di Berlino, quell’Olympiastadion in cui è stato scolpito il quarto titolo mondiale dell’Italia nel 2006 e delle storiche Olimpiadi sotto la morsa nazista nel 1936, è ormai ...