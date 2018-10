Nuovi Processori Di Nona Generazione Intel I9-9900K | I7-9700K | I5-9600K

Intel mette più potenza nei processori con i Nuovi Core : I nostri computer sono insaziabili, hanno fame di potenza di calcolo, e i grandi produttori di microchip combattono da sempre per primeggiare. Oggi il colosso dei microchip Intel ha presentato i nuovi Core di nona generazione, micro processori per PC fissi che si rivolgono a chi desidera assemblarsi da solo un computer per giocare o lavorare, ma anche a tutti i produttori di PC già assemblati che sono pronti a rinnovare la propria offerta. Fiore ...

Surface Laptop 2 : in arrivo Nuovi Processori e una colorazione Black [Rumor] : Il 2 ottobre di quest’anno Microsoft terrà un evento a porte chiuse dedicato alla stampa dove verranno presentati dei nuovi dispositivi inerenti alla famiglia Surface. Non sappiamo cosa verrà annunciato di preciso ma quest’oggi scopriamo che, come del resto ci si aspettava, al 99% vedremo il tanto atteso Surface Laptop 2 grazie ad uno scoop riportato dai colleghi di MySmartPrice, i quali sono riusciti ad ottenere in esclusiva le ...