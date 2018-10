Nuove accuse per Ronaldo | «C’ è un’ altra donna che è stata molestata»

Ronaldo - Nuove accuse : "Ha molestato un'altra donna" : Non si placa la bufera su Cristiano Ronaldo. Dopo la pubblicazione del contratto siglato con Kathryn Mayorga dopo il presunto stupro del giugno del 2009, ecco una nuova tegola. Secondo quanto fanno sapere i legali della modella, infatti, il campione portoghese potrebbe aver molestato un'altra ragazza: "Sono stato contattato da una donna che sostiene di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano Ronaldo", fa sapere Leslie Stoval, avvocato ...

OLANDA - CYBERATTACCO DA MOSCA/ Ultime notizie - Nuove accuse contro le spie militari - i russi “Tutto falso” : OLANDA “Cyberattaco da MOSCA”. Ultime notizie, anche Usa e Regno Unito contro i russi: clima da nuova Guerra Fredda. Diverse accuse dal blocco occidentale nei confronti della russia(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:51:00 GMT)

Il presunto stupro di Ronaldo - le Nuove accuse : «Avrebbe ricevuto rifiuti dalla donna» Lui : ho la coscienza pulita : Il tabloid ha lanciato altre accuse secondo cui la ragazza avrebbe espresso un rifiuto. Ma il campione non ci sta : «La violenza è un crimine abominevole»

Kevin Spacey - Nuove accuse di molestie : denunciato da un massaggiatore : Ancora un'altra denuncia per Kevin Spacey . L'attore adesso è accusato di molestie sessuali da un massaggiatore. Spacey, già indagato dalla polizia per una decina di casi negli Stati Uniti e in Gran ...

PAPA FRANCESCO - Nuove accuse DI VIGANÒ "CHI TACE ACCONSENTE"/ Card Bassetti "assurdo ciò che scrive ex nunzio" : PAPA FRANCESCO, le NUOVE ACCUSE di VIGANÒ. L’ex nunzio al Santo Padre “Perché non parli?”. Torna allo scoperto il monsignore, scagliandosi nuovamente contro Sua Santità(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Kavanaugh - Nuove accuse di molestie al giudice Usa/ Lui reagisce : “Non mi faccio intimidire” : Usa, nuove accuse di molestie al giudice Kavanaugh. Ultime notizie, aperte indagini sull'uomo scelto da Donald Trump per la Corte Suprema: "testimone credibile"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Ci sono Nuove accuse di molestie contro Kavanaugh : Una seconda donna ha accusato il candidato di Trump alla Corte Suprema per un episodio avvenuto quando frequentavano l'università The post Ci sono nuove accuse di molestie contro Kavanaugh appeared first on Il Post.

