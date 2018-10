Nuova veste per il Samsung Galaxy Note 9 | eccolo nella colorazione Cloud Silver FOTO

La Nuova Renault Clio veste Moschino : Quale momento migliore per presentare la nuova Clio Moschino se non durante la fashion week? Ieri 20 settembre, dopo la sfilata del brand di moda italiano più divertente, e spesso irriverente, che ci sia, è stato allestito un party presso l’Apollo Club di Milano dove è stata svelata agli ospiti presenti la nuova versione della macchina straniera più venduta in Italia. Jeremy Scott, Direttore Creativo di Moschino, ha reinterpretato Renault Clio ...

Il Messaggero compie 140 anni festa a Cinecittà con Mattarella Cusenza : «È la casa dei romani» Nuova veste per il sito : : Presenti la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e i ministri della Pa, Giulia ...

Xiaomi Mi A2 si veste di rosso in India : ecco la Nuova Red Edition : Xiaomi Mi A2 arriva in India in una nuova colorazione rossa, chiamata Red Edition. Sarà disponibile da domani allo stesso prezzo di quelle attuali, ma non ci sono informazioni sul possibile arrivo in altri Paesi. L'articolo Xiaomi Mi A2 si veste di rosso in India: ecco la nuova Red Edition proviene da TuttoAndroid.

Rete4 - la Nuova veste della rete Mediaset/ Ecco i palinsesti : dal TG di Gerardo Greco allo show di Giacobbo : E’ ufficialmente nata la nuova rete4. Il direttore Sebastiano Lombardi, ha spiegato il tutto nel corso della presentazione ufficiale, Ecco i programmi che verranno trasmessi.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:31:00 GMT)

Villa comunale - riqualificazione da 192mila euro : Nuova veste per il laghetto : Presentato oggi in comune il progetto per il restyling della frequentatissima zona verde cittadina, già oggetto di molteplici dibattiti ISERNIA. L'assessore Domenico Chiacchiari ha presentato questa ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini nella Nuova veste di sprinter. In attesa del ritorno ai 200 stile : Sprinter per caso o per “scelta”. Federica Pellegrini non vorrebbe tornare da Glasgow a mani vuote ma se così sarà niente drammi o polemiche, esattamente come fu a Copenhagen con una sola medaglia di bronzo in staffetta. È stata lei stessa a svelare i suoi piani attuali e futuri (che prevedono un progressivo ritorno ai 200 in vista del biennio olimpico) al Settecolli e a spiegare il suo stato d’animo attuale all’insegna della tranquillità ...

Una Nuova veste per opuscolo di voto del Consiglio federale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Amiche in Arena/ Diretta e scaletta : la Nuova veste di Fiorella Mannoia (Replica) : Amiche in Arena torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:59:00 GMT)