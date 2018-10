Nuova forte scossa di terremoto ad Haiti | ecco DATI e MAPPE

Haiti - Nuova forte scossa di terremoto : magnitudo 5.2 - : La scossa è arrivata a meno di 24 ore di distanza dal sisma di 5.9 che ha causato 12 morti e 188 feriti. L'epicentro è molto vicino al precedente, a 16 chilometri da Port-de-Paix, nel Nord-Est del ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una Nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : esordio amaro per la Nuova Torino di Larry Brown - Francoforte la sconfigge al supplementare : Debutto europeo amaro per la Fiat Torino, che esce sconfitta dalla Fraport Arena di Francoforte contro gli Skyliners. Il punteggio finale è 88-85, maturato dopo un tempo supplementare in cui l’Auxilium non ha saputo tenere a freno le bocche da fuoco della formazione di casa. Non sono bastati i cinque uomini in doppia cifra della squadra allenata da Larry Brown (con Jamil Wilson miglior realizzatore a quota 19 punti), come neppure il ...

Nuova ss106 - Basta Vittime : "Politica debole - ma è forte l'associazionismo" : Nanni Moretti direbbe " con questa classe politica dirigente non vinceremo mai " e, probabilmente, direbbe anche di peggio. In queste ultime ore leggiamo le posizioni di quattro parlamentari che ...

Nuova Fortezza Portatile in Fortnite - come potrebbe cambiare la difesa : Le Sfide della Settimana 10 di Fortnite sono ancora in corso, moltissimi giocatori sono ancora alle prese con queste e per l'occasione abbiamo prodotto anche un'utile guida. I giocatori stanno cercando di fare del proprio meglio in attesa della Stagione 6, che dovrebbe arrivare tra il 24 e il 26 settembre. Epic Games comunque ha lavorato per offrire novità per tutti i giocatori con il prossimo reset di Fortnite. A quanto pare lo studio di ...

Fortnite : presto sarà aggiunta la Nuova "Fortezza Portatile" : Mentre le Sfide della Settimana 10 della Stagione 5 di Fortnite Battle Royale sono in pieno svolgimento, non c'è dubbio che molti giocatori stanno facendo del loro meglio per portare a termine tutti gli obiettivi per prepararsi a ciò che Epic Games ha in serbo per la Stagione 6. Ovviamente, non significa che lo sviluppatore non porterà nuovi elementi a breve, poiché sembra che lo studio sia pronto ad aggiungere l'oggetto Port-a-Fortress al ...

Forte terremoto nel Pacifico - a largo della Nuova Zelanda - dati USGS : Nuova Forte scossa di terremoto nel Pacifico, questa volta a largo della Nuova Zelanda. Si conferma un periodo di alta attività sismica per il Pacifico, specie il settore sud-occidentale, dove si...

Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 06:19:05 ora italiana (16:19:05 ora locale) ad una profondità di 135 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

BARI.Nuova Fiera del Levante 2018 #fieradiesserenelfuturo.Conte : "Un Paese più giusto - forte e inclusivo per aiutare le imprese" : "La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese". È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ...

Nuova FIERA DEL LEVANTE - PRESIDENTE CONTE 'UN PAESE PIU' GIUSTO - FORTE E INCLUSIVO PER AIUTARE LE IMPRESE' : 'La FIERA del LEVANTE rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro PAESE e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da PRESIDENTE del Consiglio e da pugliese'. È quanto ha affermato il PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri Giuseppe CONTE ...

Terremoto Indonesia : Nuova forte scossa scuote l’Isola [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Nuova forte scossa di terremoto - torna la paura in Indonesia : nella notte sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere

Indonesia - Nuova forte scossa di terremoto sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Si tratta dell’area devastata già dal sisma di alcune settimane che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del terremoto è a 7 km di profondità. Non ci sono al momento no...

Nuova forte scossa di terremoto nelle Isole Fiji [DATI e MAPPE] : 1/4 ...