Nordhaus e Romer | Nobel all’Economia per gli studi su clima e tecnologia

Nobel per Economia 2018 : premiati William Nordhaus e Paul Romer : Il Premio Nobel per l’Economia 2018 è stato assegnato agli economisti statunitensi William Nordhaus e Paul Romer, per aver integrato l’innovazione e il clima con la crescita economica. Nordhaus, professore a Yale e Romer della Stern School of Business della New York University, hanno affrontato “alcune delle nostre domande più basilari e pressanti su come si crea una crescita sostenuta e sostenibile a lungo termine“, si ...

Nobel Economia a Nordhaus e Romer : 12.08 Il comitato dei Nobel norvegese ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.

Nobel economia - vincono Nordhaus e Romer : cambiamento climatico e innovazione tecnologica : L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo ...

Il premio Nobel per l'Economia a William Nordhaus e Paul Romer : Il comitato dei Nobel norvegese ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.

Economia. Nobel 2018 a William Nordhaus e Paul Romer : Nobel 2018 per l’economia assegnato a William Nordhaus e Paul Romer. Gli statunitensi hanno ricevuto il Premio per i meriti

Nobel per l’Economia assegnato a William D. Nordhaus e Paul M. Romer : L’accademia reale svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per l’Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer il primo per gli studi sull’effetto del cambiamento climatico sull’economia, il secondo per i suoi studi sull’impatto degli studi sull’innovazione tecnologica nell’analisi macroeconomica. BREAKING NEWS: °The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic ...

Il Nobel per l'Economia a Nordhaus e Romer : Il comitato norvegese dei Nobel ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che i

Nobel per l'Economia a Nordhaus e Romer : Al primo per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, al secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che ...

Nobel Economia a Nordhaus e Romer : 12.08 Il comitato dei Nobel norvegese ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.