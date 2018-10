' Non abbiamo ancora preso una posizione formale' dice la Ue

Manovra - Ue : 'Non abbiamo ancora preso una posizione formale' : Roma, 8 ott., askanews, - 'E' corretto dire che la Commissione europea non ha ancora preso una posizione formale' sulla Manovra 'e non vedo variazioni su questa linea'. Lo ha affermato il primo ...

Di Maio contro giornali e Ue : la replica di Calabresi/ Scontro con Repubblica-Espresso : “Non abbiamo paura” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Lampedusa - bando disatteso dal Miur. Il dirigente : “Non abbiamo selezionato 21 scuole perché sono arrivati 19 progetti” : “Non c’entra il Miur, che ha fatto quello che doveva fare“. Parola di Lorenzo Fioramonti. Il viceministro all’Istruzione, Università e Ricerca ha parlato così il 4 ottobre commentando il caso del bando indetto per la Giornata del 3 ottobre dal suo ministero, che poi però non ha selezionato i lavori e non ha comunicato nulla alle scuole partecipanti. “Non ho ben capito quale è stata la ragione. Mi dispiace molto, ...

Genoa-Parma - Piatek Non basta (1-3). Ballardini : peccato - ma abbiamo dato tutto | : Primo tempo vivace, con 5 gol segnati nei primi 35 minuti (uno annullato). Nessuna novità nella ripresa

MotoGp - Viñales applaude la Yamaha : 'in gara andremo al massimo - Non abbiamo nulla da perdere' : Il pilota spagnolo ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, sottolineando la propria felicità per i miglioramenti della Yamaha I problemi sembrano essere alle spalle, almeno qui in Thailandia. ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia 2018 : 'Qualifica molto buona - abbiamo un ottimo passo. IanNone? Veloce ma rimane in scia ' : Il Dovi ha sperato anche di strappare la prima casella dello schieramento ma si è dovuto arrendere per poco alla grinta del Campione del Mondo e alla classe del Dottore. Regna l'ottimismo in casa ...

F1 – Raikkonen Non fa segreto dell’erroraccio Ferrari in qualifica : “con questa gomma abbiamo perso ogni possibilità” : Kimi Raikkonen commenta le qualifiche del Gp di Giappone appena terminate: a Suzuka è un disastro per la Ferrari e dominio Mercedes La strategia gomme della Mercedes premia Lewis Hamilton durante le qualifiche del Gp del Giappone e lo consacra per l’80ª volta in carriera poleman. La pioggia, che ha bagnato l’asfalto del circuito di Suzuka durante la Q3, ha invece danneggiato la prestazione della Ferrari. La scuderia di ...

Torino-FrosiNone - Mazzarri : “Ora che abbiamo vinto posso dirlo” : Torino-Frosinone 3-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della vittoria ottenuta nella rocambolesca partita contro il Frosinone: “Se non abbiamo segnato sei gol è colpa dell’allenatore. Adesso che abbiamo vinto posso dirlo: noi abbiamo i nostri difetti e lo ammetto, ma gli arbitri […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo fatto bene - ma questa Non è una pista per Ducati. Siamo tutti vicini” : Andrea Dovizioso può ritenersi assolutamente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti firmato il miglior tempo di giornata e può guardare con grande fiducia alle qualifiche di domani e alla gara di domenica, con l’obiettivo di tenere aperto il campionato ormai già nelle mani di Marc Marquez. Il pilota della Ducati si è dichiarato molto soddisfatto al termine ...

Gattuso : "Vinto - ma Non mi è piaciuto come abbiamo gestito la gara" : Il Milan in nove minuti ribalta l'1-0 e vince contro l'Olympiakos 3-1 grazie ad una doppietta di Cutrone e ad un gol di Higuain. Per i greci in gol Guerrero al 14' del primo tempo. Una vittoria ...

Vettel : “Abbiamo una macchina forte - ma Non dominante” : Le attività del giovedì hanno dato il via al weekend del GP del Giappone a Suzuka, con i piloti della Ferrari che hanno incontrato i media: Sebastian Vettel durante la conferenza dei piloti organizzata dalla FIA e Kimi Raikkonen nell’hospitality della Scuderia. Ecco i loro commenti alla vigilia del 17° round del campionato 2018. Sebastian […] L'articolo Vettel: “Abbiamo una macchina forte, ma non dominante” sembra essere ...

Ponti e Gallerie - le Province mappano le urgenze : “Su 2mila opere necessari interventi immediati. Ma Non abbiamo soldi” : Ci sono 1.918 Ponti, viadotti e Gallerie gestiti da 76 Province italiane che necessitano di interventi urgenti in quanto già soggetti a limitazione del traffico o della portata, se non chiusi. E servono “almeno 730 milioni” per rimetterli a nuovo, cioè l’intero ammontare degli investimenti a disposizione lo scorso anno degli enti intermediari cancellati, sulla carta, dalla legge Delrio ma che continuano a gestire anche 5.200 ...