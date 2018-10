Nobel per l’Economia assegnato a William D Nordhaus e Paul M Romer

Il Nobel per l'Economia a Nordhaus e Romer : Il comitato norvegese dei Nobel ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che i

Premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

Il premio Nobel per l’Economia - in diretta : L'assegnazione dell'importante riconoscimento alle 11:45 da Stoccolma (e, ok, non è tecnicamente un Nobel) - streaming The post Il premio Nobel per l’Economia, in diretta appeared first on Il Post.

Marcia della Pace - Lotti candida Riace al Nobel per la Pace 2019. Prc : "Cosa vanno a fare gli esponenti del Pd alla marcia della pace?" : Sono complici della politica dei governi israeliani contro i diritti dei palestinesi. Ma esattamente in cosa si sostanzia da un decennio l'impegno pacifista del Pd? E' una domanda che viene da porsi ...

Il Nobel per l'Economia per la prima volta andrà ad una donna? : Bond , del dipartimento di economia alla Oxford University. I due hanno teorizzato, all'inizio degli anni novanta, i cosiddetti stimatori Arellano-Bond, uno strumento per analizzare i dati ...

Marcia per la pace Perugia-Assisi - “Siamo oltre 100mila - corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il modello Riace” : Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla Marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca. “Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e ...

Nobel per la Pace - ne è stato attribuito un altro. Ma nessuno ne parla : Quello della letteratura è stato annullato dopo lo scandalo molestie sessuali e l’indagine per irregolarità finanziarie. Gli altri Nobel, invece, hanno premiato (come di consueto) coloro che hanno apportato “notabili benefici all’umanità nel suo insieme”. Dopo quello della chimica e quello della letteratura, sospeso a tempo indeterminato, è stata la volta del Nobel della Pace. Beninteso queste attribuzioni non sono da prendere troppo ...

Un premio Nobel per riflettere sugli stupri di guerra : L'attribuzione del premio Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad e a Denis Mukwege, entrambi impegnati a battersi contro le violenze nei confronti delle donne che avvengono nei conflitti armati, è un evento di grandissimo rilievo. Porta infatti all'attenzione della comunità mondiale il tema degli stupri di guerra, che è stato troppo a lungo rimosso, pur essendo così diffuso in diversi contesti geografici e storici, ...

Le verità nascoste e indicibili raccontate dai due Nobel per la Pace : Una sfida enorme considerato che, secondo l'Onu, nel mondo una donna su tre ha subito o subirà violenze fisiche o sessuali. L'impunità dei carnefici Fuori dai confini congolesi il noto ginecologo che ...

Il Nobel della Pace pro Israele. “Lo stato ebraico è un esempio per noi yazidi” : Roma. Il Premio Nobel per la Pace non è mai stata una istituzione considerata amica di Israele. Basta pensare all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, a Yasser Arafat, all’ex presidente americano Jimmy Carter, al finlandese Martti Ahtisaari, per citare soltanto alcuni grandi avversari e critici del

Nobel per la Pace 2018 a Denis Mukwege e Nadia Murad : Il premio Nobel per la Pace 2018 è stato assegnato oggi a Denis Mukwege e Nadia Murad. Chi sono i vincitori del Nobel per la Pace 2018 Mukwege è un medico ginecologo che ha lavorato a lungo con le vittime delle violenze sessuali in Africa, nella Repubblica democratica del Congo, Nadia Murad è una delle migliaia di donne yazide, circa 3000, che hanno dovuto subire gli abusi dei soldati dell'Isis. Lo yazidismo era una religione diffusa nel ...