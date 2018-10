Nobel | per l' Economia agli americani Nordhaus e Romer | per studi su crescita sostenibile

Il premio Nobel per l'Economia a William Nordhaus e Paul Romer : Prima degli impegni alla Banca mondiale è stato professore a Stanford, università californiana considerata in tutto il mondo la culla dell'innovazione. Nordhaus insegna invece a Yale, dove ha ...

Nobel Economia a Nordhaus e Romer per gli studi su clima e tecnologia : William Nordhaus e Paul Romer hanno vinto il Premio Nobel 2018 per l'Economia per i loro studi sull'integrazione tra studi sui cambiamenti climatici, innovazione tecologica e analisi macroeconomica. Lo ha deciso l'Accademia reale svedese delle scienze.

Nobel per Economia 2018 : premiati William Nordhaus e Paul Romer : Il Premio Nobel per l’Economia 2018 è stato assegnato agli economisti statunitensi William Nordhaus e Paul Romer, per aver integrato l’innovazione e il clima con la crescita economica. Nordhaus, professore a Yale e Romer della Stern School of Business della New York University, hanno affrontato “alcune delle nostre domande più basilari e pressanti su come si crea una crescita sostenuta e sostenibile a lungo termine“, si ...

Il premio Nobel per l'Economia a William Nordhaus e Paul Romer : Il comitato dei Nobel norvegese ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.

Nobel per l’Economia assegnato a William D. Nordhaus e Paul M. Romer : L’accademia reale svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per l’Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer il primo per gli studi sull’effetto del cambiamento climatico sull’economia, il secondo per i suoi studi sull’impatto degli studi sull’innovazione tecnologica nell’analisi macroeconomica. BREAKING NEWS: °The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic ...

Premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

