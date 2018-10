Nobel per Economia 2018 | premiati William Nordhaus e Paul Romer

Nordhaus e Romer - Nobel all’Economia per gli studi su clima e tecnologia : William Nordhaus e Paul Romer hanno vinto il Premio Nobel 2018 per l’Economia per i loro studi sull’integrazione tra studi sui cambiamenti climatici, innovazione tecologica e analisi...

Premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

Il Nobel per l'Economia per la prima volta andrà ad una donna? : Bond , del dipartimento di economia alla Oxford University. I due hanno teorizzato, all'inizio degli anni novanta, i cosiddetti stimatori Arellano-Bond, uno strumento per analizzare i dati ...

Marcia per la pace Perugia-Assisi - “Siamo oltre 100mila - corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il modello Riace” : Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla Marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca. “Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e ...

Nobel per la Pace - ne è stato attribuito un altro. Ma nessuno ne parla : Quello della letteratura è stato annullato dopo lo scandalo molestie sessuali e l’indagine per irregolarità finanziarie. Gli altri Nobel, invece, hanno premiato (come di consueto) coloro che hanno apportato “notabili benefici all’umanità nel suo insieme”. Dopo quello della chimica e quello della letteratura, sospeso a tempo indeterminato, è stata la volta del Nobel della Pace. Beninteso queste attribuzioni non sono da prendere troppo ...

Un premio Nobel per riflettere sugli stupri di guerra : L'attribuzione del premio Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad e a Denis Mukwege, entrambi impegnati a battersi contro le violenze nei confronti delle donne che avvengono nei conflitti armati, è un evento di grandissimo rilievo. Porta infatti all'attenzione della comunità mondiale il tema degli stupri di guerra, che è stato troppo a lungo rimosso, pur essendo così diffuso in diversi contesti geografici e storici, ...