Nobel Economia a Nordhaus e Romer

Il comitato deinorvegese ha assegnato il premio per l'a William D.e Paul M.. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l', il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.(Di lunedì 8 ottobre 2018)