bologna.repubblica

: I cittadini chiamati ad esprimersi, seggi aperti fino alle 23 - VELOSPORT1960 : I cittadini chiamati ad esprimersi, seggi aperti fino alle 23 - Nutizieri : No alle fusioni, i quattro comuni del Bolognese restano separati - rep_bologna : No alle fusioni, i quattro comuni del Bolognese restano separati [news aggiornata alle 08:34] -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) BOLOGNA - Bocciate entrambe ledeinel, con vittoria netta del No in tutti i municipi coinvolti. Va meno male in regione, dove passano tresu cinque. Non c'è partita ...