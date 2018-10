Niente più RSI LA2 sul digitale terrestre | addio a F1 | MotoGP e Champions League gratis

Lazio - Niente ritiro. Durmisi : 'Tornerò più forte di prima' : 'Tornerò più forte di prima! Daje Lazio'. Riza Durmisi non si arrende. L'esterno sinistro della Lazio, uscito per infortunio contro l'Eintracht Francoforte, ha rassicurato i tifosi su Instagram. Il ...

Sky TG24 invita il fisico Carlo Rovelli e precisa : "Niente donne - un uomo scienziato è più autorevole" : Figuraccia per Sky TG 24, peraltro in un periodo storico particolarmente delicato e attento alla parità di genere. Il noto telegiornale ha infatti deciso di invitare il fisico Carlo Rovelli nel corso delle trasmissioni della mattinata di domani, 3 ottobre, per discutere delle ultime controverse dichiarazioni di Alessandro Strumia del CERN di Ginevra. Peccato soltanto che l'invito si sia trasformato in un grosso scivolone, almeno a ...

Domenica In e Domenica Live - la sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier continua ma Niente più fair play - anzi… : Era il 14 settembre quando Barbara D’Urso sui social scriveva: “Mancano due giorni. In bocca al lupo a Mara Venier e in bocca al lupo a me”. Si riferiva, è scontato, all’imminente sfida tra la “sua” Domenica Live, in onda su Canale 5, e la Domenica In della sua amica Mara, in onda su Rai 1. La vigilia era stata resa viva da numerose interviste, nelle quali le due colleghe-amiche si ripetevano, quasi all’unisono, “vincerà lei perché è più brava”. ...

Kondogbia “cambia” Nazionale : Niente più Francia - giocherà per la Repubblica Centrafricana : Geoffrey Kondogbia ha deciso di difendere i colori della Repubblica Centrafricana dopo aver disputato alcune gare con la Francia Geoffrey Kondogbia, ex calciatore dell’Inter, ha deciso di cambiare Nazionale con la quale giocare. Con la Francia il centrocampista del Valencia ha giocato solo alcune amichevoli e dunque è stato possibile da regolamento cambiare la propria squadra Nazionale per le prossime gare. Kondogbia ha infatti ...

BATACLAN - "AVRETE IL MIO ODIO"/ Ha ragione Dante - non c’è Niente di più libero del perdono... : Patrick Jardin, francese, 65 anni, ha perso la figlia nell'attentato jihadista del 2015 al BATACLAN di Parigi. A differenza di Antoine Leiris, non intende perdonare. ROBERO PERSICO(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:08:00 GMT)"COME FACCIAMO A CACCIARE SALVINI?"/ Bufera a scuola, ma le vittime sono prof e studenti, di G. LauretanoNADIA TOFFA/ "Ogni tumore è uguale": non è vero, ma per capirlo ci vuole un po' di ...

Nuova Dacia Sandero Streetway : sempre più ricca e anche più conveNiente [FOTO e PREZZO] : La Nuova Sandero Streetway si presenta come un concentrato di praticità e tecnologia proposto ad un prezzo decisamente conveniente Dacia lancia sul mercato italiano la Nuova Sandero Streetway che si presenta come un concentrato di praticità e tecnologia utile, che risponde alle esigenze del cliente sia in città che in un contesto extraurbano, sempre con occhio attento alla convenienza e al rapporto qualità-prezzo. Sul livello Comfort ...

Pesanti ban in Fortnite - Niente più Fall Skirmish per alcuni utenti : È trascorso ormai un annetto abbondante da quanto Fortnite ha cominciato la sua cavalcata trionfale all'interno del mondo dei videogiochi: il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games ha sostanzialmente rubato la scena a titoli ben più blasonati, attingendo da bacini d'utenza precedentemente impensabili, e arrivando ad assestarsi stabilmente tra i titoli più giocati in assoluto (fanno fede i numeri di Twitch, tra gli altri, ndr) anche ...

Scontro Pogba-Mourinho : Niente più fascia da capitano al centrocampista! : Mourinho e Pogba sono in rotta ormai da qualche mese, i due caratteri forti del Manchester United sono giunti allo Scontro Tra Mourinho e Pogba non scorre più buon sangue. Gli screzi tra i due in seno al Manchester United sono stati molteplici ed hanno portato ad una decisione drastica da parte del tecnico dei Red Devils: “ho deciso che Pogba non sarà più il secondo capitano. Ma sempre io avevo deciso che lo fosse ed è una scelta che ...

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

Porsche - il nuovo corso : “Niente più diesel. In futuro solo ibride ed elettriche” : “Il nostro sarà un futuro diesel-free“, fa sapere l’amministratore delegato di Porsche Oliver Blume in un comunicato ufficiale dell’azienda di Stoccarda. Evidentemente colpita, come altri costruttori, dal calo della domanda di motorizzazioni a gasolio soprattutto nel vecchio continente. “Non stiamo demonizzando il diesel”, spiega Blume, “che anzi rimarrà una tecnologia importante in tema di propulsione. ...

C’è Vieira dietro il “nuovo” Balotelli : Niente più notti brave - alle 7 - 30 è già in campo : Mario Balotelli pronto a far faville con un atteggiamento cambiato rispetto al passato, grazie anche all’apporto di Vieira Mario Balotelli sta cambiando. Lo sta dimostrando da diversi anni, nonostante parte della stampa continui a bersagliarlo. niente più follie, prestazioni in crescita, gol ed un comportamento anche fuori dal campo eccellente. Il nuovo Balotelli deve ringraziare anche il tecnico del Nizza Vieira, centrocampista ex ...

FICO VS DI MAIO/ Vicepremier attacca sui migranti : "Bene Niente più ONG". Il presidente della Camera risponde : FICO vs Di MAIO: Vicepremier attacca sui migranti: "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde: "Italia salvi vite in mare con l'aiuto di tutti"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 23:50:00 GMT)

'Non c'è Niente da fare'. Così i parlamentari sono sempre più inutili : Già che pare brutto che deputati e senatori vadano a lavorare in Parlamento se va bene il martedì mattina, per staccare al massimo giovedì pomeriggio, tema polemico da sempre carissimo ai Cinque ...