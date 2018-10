“Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Terza puntata di lunedì 8 ottobre 2018 | con

unduetre

: Niagara - Quando La Natura Fa Spettacolo - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #NiagaraQuandoLaNaturaFaSpettacolo - staseraintv_uno : Niagara - Quando La Natura Fa Spettacolo - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #NiagaraQuandoLaNaturaFaSpettacolo - staseraintv_uno : Niagara - Quando La Natura Fa Spettacolo - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #NiagaraQuandoLaNaturaFaSpettacolo - bubbletoml : non so voi ma io stasera farò concorrenza alle cascate del Niagara per quante lacrime dimmi scenderanno quando vedrò i lilo -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Licia Colò è tornata in Rai, su Raidue in prima serata con il nuovo programma “Niagara –lafa spettacolo“. Dopo l’esordio positivo discorso, stasera va in onda la seconda delle sei puntate. Niagara | SecondaTema la Terra, titolo di“Quattro milioni di anni … L'articololafadi, con Licia Colò.