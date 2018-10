New York | amplia l' ascesa H&R Block

New York : Sotheby's scende verso 43 - 19 dollari USA : Aggressivo avvitamento per la casa d'aste del Regno Unito , che tratta in perdita del 2,79% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

New York : al centro degli acquisti General Electric : Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che mostra una salita bruciante del 2,62% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del ...

Le Borse franano - New York non argina : ... con il suo intervento la PBoC avrebbe indirettamente confermato che i dazi di Trump cominciano a produrre effetti negativi sull'economia cinese. Comunque sia l'effetto negativo contagiava le Piazze ...

New York : senza freni Mattel : Protagonista il produttore statunitense di giocattoli , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,37%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...

New York : allunga il passo Campbell Soup : Brillante rialzo per Campbell Soup , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,87%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

OnePlus 6T sarà presentato ufficialmente il 30 ottobre a New York : Adesso è ufficiale, OnePlus svela la data ufficiale di presentazione del suo prossimo top di gamma. L’attesissimo OnePlus 6T sarà presentato al pubblico, con un grande evento, martedì 30 ottobre a partire dalle ore 16 leggi di più...

New York : sviluppi positivi per Movado : Effervescente la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,23%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Intel Desktop Launch Event - a New York tutte le novità per il mondo desktop : Tutto pronto per l'Intel desktop Launch Event: alle 10:00 Intel rilascerà i dettagli sulle nuove piattaforme desktop ad alte prestazioni. New York: alle 10:00 di oggi, in Italia saranno le 16:00, ...

Pollock e la scuola di New York : a Roma i capolavori del Whitney Museum : Pollock e la scuola di New York dal 10 ottobre al 24 Febbraio. A Roma arriverà direttamente da New York una parte importante della collezione americana stabile del Whitney Museum. Gli artisti dell'espressionismo astratto americano del dopoguerra, tra i quali Pollock, Rothko, Kline e de Kooning, saranno esposti al Complesso del Vittoriano con circa 50 capolavori.Continua a leggere

New York - incidente stradale : 20 morti : 00.21 Un scontro fra due auto ha causato almeno 20 morti nello Stato di New York. Secondo quanto riferiscono media locali lo schianto è avvenuto fra la State Route 30 e la State Route 30A a 40 km dalla capitale dello Stato Albany. Una delle vetture sarebbe una limousine con a bordo gli invitati a un matrimonio. Per l'Albany Times Union la vettura è sbandata finendo nel parcheggio di un ristorante, dove si sarebbe schiantata su alcuni ...

Strage verso festa matrimonio - 20 morti in scontro New York : La Strage verso la festa di matrimonio. Una limousine con a bordo gli invitati si scontra con un'altra vettura: il bilancio e' di almeno 20 morti, di cui 18 - secondo indiscrezioni - viaggiavano nella ...

Scontro tra 2 auto dopo matrimonio : 20 morti/ Ultime notizie - New York : "una strage" - coinvolta limousine : Scontro tra 2 auto dopo matrimonio a New York: almeno 20 morti. coinvolta anche una limousine con a bordo alcuni invitati. Polizia parla di una vera e propria strage.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:54:00 GMT)

New York - incidente a Schoharie : 20 morti - coinvolta una limousine - : successo il 6 ottobre ad un incrocio. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Le vittime non sono ancora state identificate. Sembra che la limousine ospitasse un party per un matrimonio. ...