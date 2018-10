Nessun rientro dalla GermaniaSalvini 1 - Merkel 0 per ora

Di Maio : «Rientro programmato - Nessun a emergenza. Deficit 2 - 4% non in discussione» : Il vicepremier M5S torna a rilanciare le parole d'ordine della prossima sessione di bilancio, confermando l'impegno a non fare «macelleria sociale». In arrivo incentivi per assunzioni tempo indeterminato...

"Il rientro di Tria? Era già programmato. Non c'è Nessun motivo per mettere in discussione il 2 - 4% di deficit" : "Non c'è nessuna motivazione per mettere in discussione il 2,4%" del rapporto deficit-pil. "Siamo tutti convinti, il governo è compatto". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, al termine di un incontro con i sindacati al Mise."Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia, credo fosse già programmato". Lo precisa il vicepremier Di Maio interpellato dai cronisti. ...