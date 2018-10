Nel lago di Garda vive un mostro | e la BBC lo sta cercando

PESCI Nel MAR MORTO - FINE DEL MONDO VICINA?/ Fotoreporter - "Profezia di Ezechiele" : intanto il lago scompare : PESCI nel Mar MORTO, come nella profezia di Ezechiele: dopo il vitello rosso, un nuovo presagio alla FINE del MONDO? Le ultime notizie sulla scoperta del Fotoreporter Bedein(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Austria - il lago delle acrobazie : clamorosi e spettacolari salti con la tavola Nella cava abbandonata [FOTO e VIDEO] : Uno spettacolare video immortala le acrobazie sulla tavola di tre giovani campioni di wakeboard Il trio Dominik Hernler, Felix Georgii e Parks Bonifay ha realizzato un’altra straordinaria e spettacolare impresa con il loro wakeboard. I tre amici si sono recati in una cava abbandonata in Carinzia, regione dell’Austria, dove si è formato un enorme lago naturale. In questa suggestiva location, i tre campioni si sono sbizzarriti in folli e ...

Fogne e liquami Nel lago a Luino - da Alfa : 'Dateci tempo e fiducia - faremo il nostro dovere' : ' Oggi spiega Pellicini -, dopo i ritardi nel passaggio di consegne della rete fognaria ad Alfa srl, che arriverà nell'aprile 2019, siamo impegnati con i tecnici comunali a gestire in economia gli ...

Indonesia - terremoto e tsunami Nell’arcipelago di Sulawesi : 384 morti e decine di dispersi. Il video dell’onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...

Olimpiadi invernali - Malagò ribadisce : “spero ancora Nella candidatura a 3” : Olimpiadi invernali, il presidente del Coni Malagò ha ribadito la sua volontà di portare avanti la candidatura a 3 che sembrava ormai svanita “Fino all’ultimo sto sperando che si riesca a fare un discorso tutti insieme, perché diventeremmo molto forti, invincibili. Prima di rinunciare del tutto c’è un’ipotesi che si riesca a ricompattare il gruppo“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul ...

Tanzania - traghetto affonda Nel lago Vittoria e fa 224 morti : “Tra i peggiori disastri navali della storia” : Sono 224 i morti ufficiali dell'incidente verificatosi in Tanzania lo scorso giovedì 20 settembre, quando un traghetto con a bordo più di 400 persone si è ribaltato nel lago Vittoria. Ma il numero delle vittime potrebbe addirittura raddoppiare. Arrestato il capitano dell'imbarcazione.Continua a leggere

TV - Rai5 : “La vita segreta dei laghi” alla scoperta del lago Nasser - acqua Nel cuore del deserto : A differenza delle acque tumultuose degli oceani e dei fiumi, l’acqua dei laghi sembra immutabile e in pace. Ma al di sotto di questa tranquillità si nasconde un cuore acquatico che pulsa vita. La nuova serie in prima visione “La vita segreta dei laghi”, in onda da domenica 23 settembre alle 22.05 su Rai5, tenta di catturare in tre episodi questa diversità, raccontando i cicli di vita di tre laghi: il lago Nasser, il Grande lago salato, il ...

Tanzania - traghetto si rovescia Nel lago Vittoria : “Almeno 170 morti”. È tra i peggiori disastri navali della storia : Oltre cento, forse 200, c’è chi si spinge a dire che alla fine il conto delle vittime potrebbe toccare quasi le 400 persone. Il ribaltamento del traghetto nel lago Vittoria, in Tanzania, potrebbe diventare una delle tragedie navali con il maggior numero di morti della storia recente. La motonave – secondo le prime ricostruzioni – si è piegata su un fianco per poi capovolgersi e affondare quando gli oltre 400 passeggeri si sono ...

