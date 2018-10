NBA | Joel Embiid protagonista in Cina | ma Dallas si vendica e batte Philadelphia

Preseason NBA - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Phila delphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Phila delpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...

NBA – “Benvenuto nella fottuta lega” - Mo Bamba provoca Embiid : la risposta di Joel è devastante! [FOTO] : Mo Bamba schiaccia su Embiid (con un po’ di fortuna) e lo provoca su Instagram, con un po’ di ironia: il centro dei Sixers risponde per le rime La preseason NBA è appena iniziata, ma i giocatori fanno già sul serio. Basti vedere la sfida fra Sixers e Magic (120-114) e la curiosità generata dal duello fra il rookie Mo Bamba e il più ‘esperto’ Joel Embiid . Una sfida interessante quella fra i due big man che ha raggiunto il suo apice quando ...

NBA Africa Game – Joel Embiid versione… muratore : “trasporto mattoni per non tirarli ai Playoff” : Joel Embiid in versione ‘muratore’ prima dell’NBA Africa Game: il centro camerunense posta una particolare foto social parlando dei ‘bricks’ Prima dell’NBA Africa Game di ieri notte, Joel Embiid ha svestito i panni di giocatore NBA, indossando quelli di… muratore! Il centro camerunense ha postato una particolare foto sui social, nella quale trasporta una carriola con dentro dei mattoni. Embiid ha scritto una particolare didascalia a ...