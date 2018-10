NBA | i Miami Heat a un passo da Butler | poi l' affare sfuma ' per colpa' di Minnesota

Mercato NBA - si arena la trattativa per Butler tra Miami e Minnesota : Jimmy Butler si appresta a lasciare Minnesota, la trattativa con Miami però si è momentaneamente arenata: i dettagli Miami e Minnesota sono in trattativa per completare una trade che vede coinvolto Jimmy Butler. Tale affare però, secondo ESPN, si sarebbe arenato in queste ore a seguito di una nuova richiesta da parte dei Timberwolves. Il cestista ha chiesto di andar via, ma sempre secondo ESPN ci sarebbero poche altre alternative a Miami ...

Mercato NBA - Jimmy Butler si avvicina a Miami : Dopo aver espresso il desiderio di essere scambio, Butler potrebbe essere accontentato dai Timberwolves: Miami e Minnesota stanno facendo passi in avanti verso l'accordo

Mercato NBA – Trade Butler-Miami - ecco i nuovi sviluppi : Bucks e Heat studiano come chiudere la trattativa : Jimmy Butler più vicino al passaggio a Miami: Bucks e Heat stanno studiando gli asset giusti per mettere in piedi la Trade La telenovela in merito all’addio di Jimmy Butler da Milwaukee sembra avviarsi verso le battute finali. Dopo la richiesta ufficiale di essere ceduto, Butler dovrebbe essere accontentato dalla società che non ha alcuna intenzione di perderlo gratuitamente. Bucks e Miami Heat hanno fatto diversi passi avanti per la ...

Mercato NBA – Edrice Adebayo convince gli Heat : Miami pronta ad esercitare la team option : I Miami Heat esercitano la team option sul contratto di Edrice Adebayo: il giovane rookie confermato anche per la prossima stagione Situazione complicata in casa Miami Heat. La franchigia della Florida ha a che fare con un salary cap intasato da contratti importanti, corrispondenti però a giocatori che però non rientrano fra i ‘migliori della lega’. Qualche errore in questo senso è stato fatto di sicuro e Miami si trova con le mani legate ...

NBA - Dwyane Wade ha deciso : giocherà un'ultima stagione con i Miami Heat : Per annunciarlo ha deciso di mettersi davanti a una telecamera, in penombra, raccontando in prima persona le sue emozioni. Un lungo percorso introspettivo, "la scelta più complicata della sua carriera"...

NBA - Udonis Haslem non molla : firmato un nuovo contratto con Miami : Udonis Haslem pronto a tornare in campo per una nuova entusiasmante stagione, la sedicesima in NBA all’età di 38 anni Udonis Haslem arriva alla sedicesima stagione nella NBA. L’ala ha firmato un nuovo contratto da ‘veterano’ per una stagione con i Miami Heat, la squadra alla quale ha legato il proprio nome indelebilmente, grazie sopratutto ai tre titoli NBA vinti con la franchigia al fianco dell’amico ...