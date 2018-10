NBA | guai per i San Antonio Spurs | Dejounte Murray si è rotto il crociato

NBA - che guaio per gli Oklahoma City Thunders : Russell Westbrook si opera! : Russell Westbrook , playmaker degli Oklahoma City Thunders , è stato costretto ad operarsi al ginocchio Brutto avvio di stagione per il buon Russell Westbrook . Gli Oklahoma City Thunders hanno appena annunciato che il playmaker americano è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico artroscopico sul suo ginocchio destro e sarà rivisitato tra quattro settimane per stabilire l’evoluzione del recupero e dare il via, qualora ...

INBAr Lavi in Lucifer 4 in un ruolo biblico e pericoloso : la nuova arrivata causerà guai a Chloe? : La quarta stagione continua a prendere forma con Inbar Lavi in Lucifer 4. Non è chiaro se l'attrice di Imposters, serie cancellata da Bravo dopo due stagioni, apparirà in qualità di recurring oppure sarà solamente la guest star di un episodio. L'israeliana Inbar Lavi in Lucifer 4 vestirà i panni di Eva, personaggio biblico di cui si parla nella Genesi. Eva è descritta come "la peccatrice originale in persona. Dopo un'eternità con Adamo, sta ...