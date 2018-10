Napoli | mini abbonamenti Champions in vendita per le ultime due gare

Il ministro Trenta all'hub Nato Napoli 'Nuove minacce dal Mediterraneo' : 'Continua il nostro lavoro a tutela degli interessi nazionali! Oggi all'hub per il Sud di Napoli, dopo il passo avanti compiuto all'ultima ministeriale Nato di Bruxelles che ha sancito, finalmente, l'...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : nella prima giornata dell’opening day vincono Ragusa - Venezia e Napoli (all’overtime su San Martino di Lupari) : Si sono disputate al PalaRuffini di Torino le prime tre partite dell’opening day di Serie A1 femminile 2018-2019, spalmato su due giorni. Hanno vinto tutte e tre le formazioni più quotate: Ragusa, Venezia e Napoli. La Dike, però, ha dovuto soffrire tantissimo di fronte a San Martino di Lupari, che si conferma squadra che potrebbe compiere più di uno sgambetto in questa stagione. Domani ci sarà il restante terzetto di incontri: alle 14 ...

Milik rapinato a Napoli nella notte - uomini armati gli rubano il Rolex - : successo intorno alle 2 in una strada di Varcaturo, alla periferia di Giugliano. Il calciatore stava tornando a casa dopo la vittoria in Champions contro il Liverpool, quando due persone a bordo di ...

Champions. Uomini partita : Icardi per l’Inter - Insigne per il Napoli : Grande Napoli in Champions manda ko il Liverpool al 90′ con un gol di Insigne. Dominio della squadra di Ancelotti.

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

ACCOGLIENZA CANI MA NON E’ UN CANILE/ Napoli - il primo centro per i “4 zampe” per l'interazione uomini-animali : A Napoli apre il primo centro municipale di ACCOGLIENZA CANI, molto di più di un CANIle come spiega l'assessore al welfare. Peccato ci siano voluti 16 anni...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Napoli - da domani in vendita i mini abbonamenti per la Champions : Napoli - Il Napoli ha annunciato con un comunicato ufficiale che da mercoledì alle 12 saranno in vendita i mini abbonamenti per le 3 gare interne del girone di Champions: il 3 ottobre contro il ...

Ministro serbo rassicura tifosi Napoli : ANSA, - BELGRADO, 14 SET - Il Ministro serbo per la gioventù e sport Vanja Udovicic, in vista dell'incontro di Champions League fra Stella Rossa e Napoli il 18 settembre a Belgrado, ha dato assicurazioni in fatto di sicurezza per i tifosi napoletani che dovessero ...

Napoli - pistola e bomba carta trovate in una busta penzolante sul muro di cinta di un condominio : La busta era legata a una corda e penzolava dal muro di cinta di un condominio del corso Resina a Ercolano, esposta in una zona agricola mentre l'altro capo della corda, quello vuoto, penzolava all'...

Napoli - mini-rivoluzione di Ancelotti : fuori Callejon ed Hamsik : Secondo quello che riportano i colleghi di Sky Sport: 'Potrebbero esserci due cambi di formazione contro la Sampdoria, Ancelotti ci sta pensando seriamente. Simone Verdi potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Josè Maria Callejon e ...

Napoli - nota contro De Magistris : 'Strizza l'occhio alla curva B invece di rimediare ai disastri amministrativi' : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Di Maio - mini vacanza nel Golfo di Napoli : 'Ma quella ragazza è solo un'amica' : Lievito madre, pomodoro campano, mozzarella di bufala, questa è l'Italia unica al Mondo. Buongiorno a tutti amici. Un post condiviso da Sergio Battelli , @sergiobattelli, in data: Ago 21, 2018 at 1:...