Napoli | i cittadini di Chiaia ripuliscono da soli il cantiere ai piedi del Monte Echia

Napoli - in tilt l'isola ecologica di Pianura : 'Asia chieda scusa ai cittadini' : 'Settimana da incubo per i dipendenti della società comunale impiegati nell'isola ecologica ubicata nel polo artigianale di Pianura e seri disagi per i cittadini residenti nella nona municipalità ...

Napoli - perché il conto salato dello scontro non va pagato dai cittadini : La saggezza popolare dice che quando due litigano c'è sempre un terzo che gode, ma nel caso specifico qualcosa non ha funzionato perché, al contrario, dalla surreale furibonda lite in corso tra il ...

Napoli - dieci anni di 'Strade sicure' : 'Così più vicini ai cittadini' : Era il 4 agosto del 2008 quando l'Esercito mise piede per la prima volta nelle strade delle maggiori città italiane per l'Operazione Strade Sicure. In 10 anni in tutta Italia sono aumentati da 3.000 a ...

Napoli - ancora tensioni al Vasto : weekend di risse tra immigrati e rabbia dei cittadini : Dopo la manifestazione antirazzista di venerdì e a seguito del "giro di vite" dei controlli da parte delle forze dell'ordine in molti, tra i residenti del Vasto, si aspettavano...

Napoli - dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...