Nadal sempre n 1 del tennis mondiale

Tennis - Ranking ATP (1° ottobre) : Rafael Nadal sempre al comando - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking mondiale del Tennis maschile. Lo spagnolo Rafael Nadal comanda per la 15esima settimana consecutiva (la 192esima complessiva in carriera), vantando 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, forse, per il termine di quest’annata potrebbe aspirare a diventare numero 2. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 punti 2 ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Pau Gasol elogia Rafa Nadal : “è un grande esempio - dà sempre il massimo. Ogni giorno va a dormire pensando…” : Pau Gasol ha elogiato le qualità mentali e il carattere di Rafa Nadal: il cestista NBA definisce il tennista n°1 al mondo come una grande fonte di ispirazione Rafa Nadal è riconosciuto universalmente come un grande esempio di mentalità combattiva, forza d’animo e abnegazione al sacrificio. Uno sportivo che ha costruito la sua carriera sul suo talento e sul grande lavoro fatto in allenamento. Nadal è apprezzato in tutto il mondo, ma ...

Tennis - Ranking ATP (27 agosto) : Rafael Nadal sempre padrone - Fabio Fognini numero uno azzurro : Situazione immutata nella top10 del Ranking ATP sempre comandata dallo spagnolo Rafael Nadal. L’iberico può vantare poco meno di 3000 punti nei confronti di Roger Federer e questa situazione difficilmente cambierà alla fine dell’anno, a meno di crolli improvvisi del fenomeno di Manacor. In terza posizione c’è l’argentino Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi davanti ad un Novak Djokovic, ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...