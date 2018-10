Muore davanti agli occhi del fratello | Luca aveva solo 23 anni

Allievo finanziere napoletano Muore in caserma davanti a tutti : aveva 26 anni : muore davanti ai compagni di corso per un improvviso malore. Dolore, incredulità all'interno della Scuola ispettori sottufficiali delle Fiamme gialle di Coppito , L'Aquila, per la morte di Simone Sivo ...

Vercelli. Luca - 23 anni - si schianta con l’auto e Muore davanti al fratello : L'incidente ieri sera intorno alle 21 e 30: Luca Carè per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua automobile schiantandosi contro un muro. A pochi metri di distanza il fratello, che ha assistito alla scena.Continua a leggere

Udine - giovane di 28 anni Muore in un incidente in moto davanti al fratello : La vittima è Salvatore Andrea Faro, un giovane di ventotto anni originario di Catania ma residente da qualche tempo in Friuli Venezia Giulia, dove gestiva un distributore di benzina. Il giovane motociclista era in sella alla sua Kawasaki quando si è scontrato con una Fiat Panda con a bordo una coppia di coniugi.Continua a leggere

Ha un malore improvviso e Muore a 12 anni davanti alla mamma : “Rachel per anni è stata vittima dei bulli” : Rachel Stevens, 12enne scozzese, è morta dopo aver accusato un malore in casa davanti ai genitori. Inutile la corsa in ospedale: l'adolescente è deceduta poco dopo il ricovero. Per anni, denunciano i familiari, è stata vittima dei bulli, che la deridevano per il suo aspetto fisico. La polizia tratta il caso come morte naturale, ma solo l'autopsia ne chiarirà le cause.Continua a leggere

Matteo Muore a 13 anni - «schianto in bici contro un'auto». La tragedia davanti a tre amici : Incidente e tragedia questo pomeriggio a Quart, vicino ad Aosta, dove un ragazzino di appena 13 anni, Matteo Saulle, è morto dopo uno scontro frontale con un'auto, mentre passeggiava...

Simona si siede a tavola per la cena e Muore a 47 anni davanti al marito : In un giorno che doveva essere di festa, la città si è svegliata con una drammatica notizia: la scomparsa di Simona Maraviglia. La domenica del “Perdono”, così viene chiamato il giorno che conclude una settimana di festeggiamenti per San Nicola, è stata segnata da un tremendo dolore per l’intera comunità. Il dramma si è consumato sabato sera, intorno alle 20, quando la tolentinate di 47 anni ha accusato un malore.--La donna si trovava in casa ...

Mamma Muore prima di andare a prendere il figlio a scuola - un'altra stroncata davanti alla sua bambina : stroncata da una malore prima di andare a prendere il figlio a scuola. La tragedia si è consumata ieri mattina a Ceccano, vittima è Ilenia Fratangeli, 40 anni. Intorno a mezzorgiono, la...

Lo schianto contro il veicolo davanti non gli dà scampo : Muore uno scooterista : Il mezzo che precedeva, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, era fermo o in lento movimento per effettuare la svolta a sinistra in via della Scienza, mentre percorreva la Marecchiese in ...

“Mamma - no!”. Tragedia in autostrada - Muore davanti ai figli. Cosa è successo : Un piccolo incidente alle porte di Milano a poco più di un chilometro dal casello per uscire dalla A8. Nulla di particolarmente grave. Così, una giovane mamma di 38 anni, è scesa dalla macchina per mettere in sicurezza i figli di 5 e 8 anni ma pochi secondi dopo la Tragedia. Un’auto che avanzava nel suo stesso senso di marcia l’ha travolta uccidendola sul colpo. I figli, come gli altri automobilisti rimasti coinvolti nello schianto – una ...

Venezia - malore improvviso nella notte : Vanessa Muore a 21 anni davanti ai genitori : Il drammatico episodio è avvenuto a Scorzé (Venezia). Vanessa Favaro, una ragazza di ventuno anni, ha avuto un malore improvviso mentre era a letto. Il padre si è precipitato nella sua stanza e subito ha chiamato i soccorsi, purtroppo però gli operatori del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.Continua a leggere

Ingoia cocaina in volo e inizia a star male : Muore davanti agli altri passeggeri : La tragedia è avvenuta a bordo di un aereo della compagnia Jet2 partito da Manchester e diretto a Ibiza. Nonostante l'atterraggio d'emergenza a Tolosa, per un passeggero inglese non c'è stato nulla da fare. Temendo di essere scoperto dall'equipaggio dell'aereo l'uomo avrebbe Ingoiato un consistente quantitativo di cocaina.Continua a leggere

Soffocata da un chicco d'uva - Muore davanti alla madre : Mangia un chicco di uva, muore Soffocata. Il dramma si è consumato domenica pomeriggio a Roccagloriosa, centro collinare tra il Cilento e il Golfo di Policastro. Una donna di 49 anni, Italia Caruso è deceduta per soffocamento mentre mangiava dell’uva. La donna, non sposata, era in casa con la mamma. Dopo pranzo ha iniziato a mangiare un grappolo di uva così come era solita fare ogni giorno. Improvvisamente ha iniziato a dare segni di difficoltà. ...

Turista si droga in aereo e Muore di overdose davanti ai passeggeri : Ha assunto droga mentre viaggiava in aereo. Così è morto un Turista britannico mentre si trovava a bordo di un volo della compagnia Jet2 da Manchester a Ibiza. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni a The Sun, l'uomo aveva iniziato a tremare manifestando alcuni sintomi tipici da overdose. Il Turista, prima di sentirsi male, si era chiuso in bagno diverse volte mentre il volo attraversava la Francia, probabilmente per assumere droga diverse ...