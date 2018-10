Movimento 5 Stelle | ' l' aumento delle tasse per la partita iva è una fake news'

Blastingnews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ilnegli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette, riguardo al possibilee dei costi per laiva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'per laiva di 3.2 milioni di possessori. Vediamo, però, come stanno realmente le cose. L'articolo pubblicato su La Repubblica parla principalmente del Documento di Economia e Finanza, con il quale il governo ha proposto un obiettivo di deficit rispetto al PIL. Grazie ad esso, l'non sarà del 2.4% in tre anni, ma solo per un anno, con una successiva diminuzione al 2.1 e 1.8%. Da ciò, è stato dedotto che l'IVA crescerà nel 2020 e 2021 di circa 30 miliardi e ciò, in teoria, implicherebbe ...