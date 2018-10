MotoGp Thailandia | Vinales | «Sapevo di potercela fare»

MotoGp - GP Thailandia 2018. Fast & Curious : cosa dicono in numeri dopo la gara : MotoGP, Marquez stratosferico Nel caldo sabato di Buriram Marc Marquez ha fatto segnare la sua 50pole in top-class , 5quest'anno, , che è anche la 78partenza davanti a tutti considerando MotoGP/Moto2 ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Andrea Dovizioso candidato alla piazza d’onore. Segnali di risveglio per la Yamaha ma… : -4 al termine dell’avventura del Mondiale 2018 di MotoGP. Il caldo torrido della Thailandia ha accolto i centauri più veloci del mondo e il settimo successo stagionale di Marc Marquez è stato all’insegna dello spettacolo. Un nuovo duello con la Ducati di Andrea Dovizioso ha animato la scena e nel gioco dei sorpassi e dei controsorpassi è stato lo spagnolo a prevalere, permettendogli di volare ulteriormente nella graduatoria generale: ...

MotoGp - Marquez vince in Thailandia : Valentino è quarto : Quarta la Yamaha di Valentino Rossi dietro al compagno di squadra Maverick Vinales, terzo, e alla Ducati di Andrea Dovizioso secondo, superato solo nelle ultime curve del campione del mondo e leader ...

MotoGp - GP Thailandia 2018. Guido Meda : 'I fenomeni restano fenomeni e la crisi resta crisi' : Quando diciamo che Marquez ha spostato i confini di qualunque cosa, dagli atteggiamenti in pista, non sempre condivisibili da tutti,, alla velocità, alla destrezza, non è solo una suggestione ...

MotoGp - Gp Thailandia Gara : Dall'Igna - Ducati - - 'Phillip Island esame importante' [Video] : Al termine della Gara, Gigi Dall'Igna , General Manager di Ducati, , intervistato da Sky Sport MotoGP ha parlato proprio di questo, sostenendo che la Gara in Australia sarà un importante esame. Lo ...

MotoGp - GP Thailandia. Valentino Rossi chiude 4° : 'Sembrava una gara di ciclismo' : Il GP della Thailandia è sicuramente una tappa positiva nella rinascita della Yamaha. Rossi e Vinales sono andati bene sia nelle Libere sia in qualifica, con Valentino che ha anche conquistato la ...

MotoGp – Valentino Rossi sincero dopo la Thailandia : “una sofferenza non poter lottare! Se fossi un ingegnere…” : Valentino Rossi, la bagarre tra Dovizioso e Marquez al Gp della Thailandia e la paura che gli ingegneri si illudano di aver risolto i problemi dopo i risultati di oggi a Buriram Quarto posto, oggi, al Gp della Thailandia, per Valentino Rossi. Partito bene, il Dottore ha dovuto cedere poi al consumo delle gomme che gli ha impedito di lottare fino alla fine con i migliori e che lo ha costretto,dunque, a chiudere la sua gara ai piedi del ...

VIDEO Highlights MotoGp GP Thailandia : Marc Marquez vince la battaglia stellare con Dovizioso - Valentino Rossi quarto : Oggi è andato in scena il bellissimo GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Buriram i piloti si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez è riuscito a prevalere grazie a un sorpasso stellare su Andrea Dovizioso che poi non è riuscito a restituire il favore all’ultima curva. Valentino Rossi è tornato competitivo e ha concluso in quarta posizione alle spalle del compagno di squadra Maverick Vinales. Di ...

MotoGp Thailandia - Rossi : "Finalmente una gara decente - ma che fatica nel finale..." : Il Dottore non si fa troppe illusioni in vista del finale di stagione: "Vedremo se è stata solo questione di pista"

MotoGp - Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show - Valentino Rossi rinato - Dovizioso sogna per il futuro : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram. Marc Marquez: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il ...