Motocross delle Nazioni 2018 | l’Italia sfiora l’impresa | secondo posto alle spalle della

Diretta/ Gp delle Nazioni 2018 Motocross : Coldenhoff vince la 2^ prova davanti a Herlings - Cairoli è quarto! : Diretta Gp delle Nazioni 2018: Jeffrey Herlings e Glenn Coldenhoff vincono le ultime due prove nella stagione di Motocross, dominio olandese nell'evento speciale che chiudeva l'annata(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:44:00 GMT)

Motocross delle Nazioni - l’Italia parte col botto : secondo posto per gli azzurri in qualifica : Nel pomeriggio, sul fango della pista americana, i piloti azzurri hanno messo in mostra prestazioni molto positive Sulla pista di Red Bud, in Michigan, ha preso il via la 72° edizione del Motocross delle Nazioni. Che nella giornata riservata alle qualifiche ha visto l’Italia tra le protagoniste. La Maglia Azzurra ha infatti ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle dell’Olanda e davanti alla Francia. Nel ballot mattutino alla nazionale ...

Motocross delle Nazioni 2018 : Antonio Cairoli il migliore nelle qualifiche della MXGP - bene gli italiani nelle altre categorie : Ha preso il via quest’oggi il weekend del Motocross delle Nazioni 2018, la grande kermesse mondiale che coinvolge tre piloti di ogni Paese, divisi in MXGP, MX2 e OPEN, che darà spettacolo sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. L’Italia si è presentata all’appuntamento con Antonio Cairoli (KTM) per la MXGP, Michele Cervellin (Yamaha) per la ...

Motocross delle Nazioni 2018 : l’Italia punta a brillare negli States - ma occhio a Francia e Olanda! : Il circus del Motocross dà l’arrivederci alla stagione 2019 ma, come sempre, chiude in bellezza con il Motocross delle Nazioni 2018. Quest’anno questa avvincente competizione per Nazioni prende il nome di Monster Energy FIM MXoN e si disputerà sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. All’evento, come consuetudine, parteciperanno tre piloti per ...

Motocross delle Nazioni - tutto pronto per l’atteso evento : Cairoli guida il gruppo azzurro : Dopo le edizioni del 1987, del 2007 e del 2010, per la quarta volta il Trofeo si svolgerà negli Stati Uniti Sabato e domenica la pista di RedBud, nel Michigan, ospiterà l’appuntamento più atteso della stagione crossistica: il Motocross delle Nazioni. Dopo le edizioni del 1987, del 2007 e del 2010, per la quarta volta il Trofeo si svolgerà negli Stati Uniti, dove il Presidente FMI Giovanni Copioli sarà a capo della delegazione azzurra di ...

MXGP Motocross Rush permette di gareggiare testa a testa con i miti delle categorie MXGP e MX2 : MXGP Motocross Rush è un gioco di corse con le moto da cross basato sulla fisica in cui gareggiare testa a testa con giocatori di tutto il mondo. Il gioco offre la possibilità di partecipare al campionato ufficiale di Motocross MXGP correndo sui tracciati ricchi di salti e gole da superare bilanciando il peso del pilota e vincendo le casse premio potrete ottenere nuove parti per potenziare la moto e nuovi accessori per il ...

Motocross delle Nazioni Europee - è un trionfo azzurro a Danzica : vincono sia gli uomini che le donne : La Maglia Azzurra si impone nella competizione continentale sia con la squadra maschile che con quella femminile Non avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore il Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia), dominato dall’Italia grazie alle prestazioni sia della squadra maschile che di quella femminile. Proprio come nel 2015 ad Arco di Trento. Sono stati Gianluca Facchetti, Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi a ...

Motocross delle Nazioni Europee - brillano gli atleti azzurri : pole position sia per gli uomini che per le donne : Sia nella categoria femminile che in quella maschile, la Maglia Azzurra conquista la pole position nel Motocross delle Nazioni Europee Il sabato del Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia) è stato impeccabile per la Maglia Azzurra. Dopo un ballot sfortunato, l’Italia ha reagito al meglio. La procedura con cui vengono estratte a sorte le posizioni di partenza nelle manche di qualifica aveva relegato la squadra maschile al 9° ...

Motocross - Trofeo delle Nazioni - Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti : Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi Paesi. L'Italia scenderà in pista con gli ...

