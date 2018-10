Moto2 | Mondiale 2018 | Francesco Bagnaia non si ferma più e si avvicina al titolo

Moto2 - Bagnaia vince in Thailandia : il mondiale si avvicina : BURIRAM - E' ancora Italia sulla pista thailandese: doppietta per lo Sky Vr46 Racing Team, grazie alla vittoria di 'Pecco' Bagnaia - che consolida la leadership nel mondiale di Moto2 - e al 2° posto ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 - Francesco Bagnaia allunga su Oliveira dopo il GP di Thailandia : dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 davanti al compagno di squadra Luca Marini, Francesco Bagnaia è sempre più leader nel Mondiale di Moto2 davanti al portoghese Miguel Oliveira. Mancano quattro gare al termine del Campionato. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Thailandia 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 259 punti 2 Miguel Oliveira KTM POR 231 3 Brad BINDER KTM RSA 157 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 132 5 Alex MARQUEZ Kalex SPA 126 6 ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +19 su Miguel Oliveira - Binder blinda la terza posizione : Francesco Bagnaia non vince il Gran Premio di Aragon 2018 di Moto2, ma il suo secondo posto gli permette di allungare ancora sul suo più immediato inseguitore, Miguel Oliveira, che oggi non è andato oltre la settima posizione. Il gap tra i due contendenti passa da 8 a 19 lunghezze, con l’italiano che prova nuovamente a distanziare il rivale portoghese. In terza posizione si conferma Brad Binder che con i 25 punti di oggi sale a quota 144, ...

Motomondiale : Enea Bastianini correrà in Moto2 nel 2019 con l’Italtrans Racing Team. Siglato un accordo biennale : Enea Bastianini sarà un nuovo pilota dell’Italtrans Racing Team, nel Mondiale 2019 di Moto2, ed affiancherà Andrea Locatelli nel prossimo campionato. La notizia era stata già ufficializzata nel corso del GP di Misano e oggi, come riporta Sky Sport, sono arrivate anche le prime dichiarazioni entusiastiche del pilota romagnolo che si è detto molto contento per questo cambiamento e la prossima avventura. l capotecnico del team, Giovanni ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Bagnaia si conferma il pilota più veloce ma Oliveira non sbaglia mai e rimane in scia nel Mondiale : Ieri è andato in archivio il tredicesimo appuntamento della stagione del Mondiale Moto2, in cui Francesco “Pecco” Bagnaia ha trionfato davanti al pubblico italiano sulla pista di Misano Adriatico intitolata a Marco Simoncelli ed ha rafforzato la sua leadership in campionato. Il piemontese dello Sky Racing Team ha dominato per tutto il weekend ottenendo la pole, il giro veloce in gara e la vittoria sotto la bandiera a scacchi, ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2018 in DIRETTA : duello cruciale per il Mondiale tra Bagnaia e Oliveira : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2. La classe mediana va in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, con una gara di capitale importanza nella sfida tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel OLIVEira. Siamo giunti al tredicesimo appuntamento della stagione (il dodicesimo contando la cancellazione di Silverstone) e gli appena tre punti di distacco tra i due contendenti ci regaleranno ...

Moto2 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. In vetta Francesco Bagnaia : La cancellazione del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, fa rimanere invariata la situazione in graduatoria generale con Francesco Bagnaia davanti a tutti (189 punti) con tre lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 76 sul Alex Marquez. Va da sé che i primi due si ritroveranno a Misano, tra un paio di settimane, per sfidarsi in ottica iridata. Classifica Mondiale 2018 ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia cerca la fuga per il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto2. Occasione importante per Francesco Bagnaia, che può allungare nel Mondiale. Pecco partirà infatti dalla pole position, mentre il suo rivale Miguel OLIVEira dal 23° posto. Per il portoghese si sta rivelando un weekend complicato e Bagnaia può quindi approfittarne. Ma sono tanti i piloti che possono rovinare i piani del pilota torinese e giocarsi la vittoria. La ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa - +3 su Oliveira : Francesco Bagnaia torna in testa alla Classifica del Mondiale Moto2 2018 grazie alla vittoria conquistata nel GP di Austria. Il centauro italiano ora ha tre punti di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira, i due hanno ormai fatto il vuoto e si sfideranno per il trionfo finale. Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 189 2 Miguel Oliveira KTM POR 186 3 Alex ...

Moto2 - GP Austria. Capolavoro di Pecco Bagnaia - torna leader del Mondiale : Solo due punti separano Miguel Oliveira da Francesco Bagnaia, in una classifica nella quale la lotta per il titolo Mondiale è ormai dichiaratamente a due. Solo due metri, o poco più, separano Bagnaia ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con Oliveira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...