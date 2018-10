Moscovici incontra Fico a Bruxelles | discussione positiva su manovra Italia

Fico incontra Moscovici : “Abbiamo convenuto di abbassare i toni - no agli attacchi. Def? Non è incostituzionale” : “L’incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l’esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo”. Dopo gli attacchi e le tensioni delle ultime settimane, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato il commissario Ue per gli Affari economici Pierre Moscovici a Bruxelles e ha cercato di dare segnali ...