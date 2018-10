Morandi | così cambia il decreto Genova

Ponte Morandi - l’ingegnere che lo riparò 25 anni fa : ‘Salvare le parti integre - così ci vuole un quarto del tempo per riaprirlo’ : “Devono innanzitutto spiegare come porteranno via tonnellate e tonnellate di macerie. Da dove? Lei lo sa? Passeranno nel traffico di Genova?”. L’ingegnere Gabriele Camomilla, direttore della Ricerca e Manutenzione di Autostrade fino al 2005 e autore del restauro della pila 11 del Ponte Morandi negli anni Novanta, non vuole proprio sentir parlare di demolizione di quel che è rimasto in piedi del viadotto, crollato il 14 agosto ...

Così è crollato Ponte Morandi : le ipotesi della commissione : Sul crollo del Ponte Morandi a Genova, la commissione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha studiato le ipotesi ritenute più verosimili. Nella relazione finale, si legge che gli ispettori, pur non avendo accesso ai video della procura, hanno analizzato tre ipotesi, ritenute le più attendibili.Le prima due ipotesi considerano come motivo del crollo il cedimento dell'impalcato, cioè della strada a sud-est o a sud-ovest. Nella prima ...

Così la Commissione accusa Autostrade per il crollo del ponte Morandi : Roma, 25 set., askanews, - Omissioni da parte di Autostrade per l'Italia sui segnali di criticità rilevati sul ponte Morandi, il cui crollo ha causato la morte di 43 persone lo scorso 14 agosto. Lo ...

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

"Non sappiamo nulla - è dura così avere fiducia". Tra gli sfollati - un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Una donna si avvicina alle transenne. Tra singhiozzi e lacrime chiede alla Protezione civile di poter passare per posare, tra le macerie del Ponte Morandi, il girasole che ha in mano: "Qui sono cresciuta e ora non c'è più nulla. Non sappiamo cosa succederà". Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzo con addosso la maglia bianca "Genova nel cuore". Poco più in là i bimbi di una scuola elementare regalano ai ...

Ponte Morandi - Toti : "Concessione resta ad Autostrade"/ Ultime notizie - così si copriranno tutti i costi : Crollo Ponte Morandi: Toninelli, “maxi Decreto Genova venerdì in CdM. Ricostruzione viadotto a Fincantieri". Ultime notizie, Governo vs Autostrade: "irrispettoso che partecipi a gara"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:01:00 GMT)

Una mail notturna - così i consulenti hanno cambiato versione sul Morandi | : Gli esperti di Ismes diedero l’allarme a maggio 2016. Dopo il crollo correggono e incolpano il progetto originario

Ponte Morandi Genova : e-mail dopo il crollo/ Ultime notizie - così i super-consulenti hanno cambiato versione : Ponte Morandi Genova: e-mail dopo il crollo. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:38:00 GMT)

Una mail notturna - così i consulenti hanno cambiato versione sul Morandi : Gli esperti di Ismes diedero l’allarme a maggio 2016. Dopo il crollo correggono e incolpano il progetto originario

Ponte Morandi - riapre la pizzeria in zona rossa chiusa dopo il crollo : “Così proviamo a tornare alla normalità” : La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del Ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i ...

Ponte Morandi a Genova : i ritardi della burocrazia mentre già era a rischio | Così è caduto : simulazione : Dal 1981 — quando arrivò l’sos inascoltato dell’ingegner Morandi — al 2015, con le pastoie del ministero. Così si è arrivati alla tragedia del 14 agosto con 43 morti, famiglie con bambini, turisti, camionisti

Ritardi - liti e burocrazia mentre il ponte Morandi rischiava di crollare Così è caduto il ponte : la simulazione : 1981, l’sos inascoltato dell’ingegner Morandi 2015, le pastoie del ministero. Così si è arrivati dall’allarme del 2015 alla tragedia del 14 agosto con 43 morti, famiglie con bambini, turisti, camionisti

Ponte Morandi - mi auguro che la procura di Genova scelga periti capaci. In Italia spesso non è così : Sicuramente la procura di Genova, che si è mostrata da subito molto determinata e saggia, si avvarrà con attenzione di professionisti adeguati ed all’altezza, per il delicato compito di stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi. Perché il ruolo delicatissimo di perito e Ctu (i periti terzi nominati dal giudice), sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni del Codice di procedura civile, deve prevedere una speciale competenza tecnica in ...

Ponte Morandi - l'indiscrezione sulle concessioni ad Autostrade : così il governo eviterà le multe : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova che ha ucciso 43 persone, il governo vuol passare dalle parole ai fatti sulle concessioni ad Autostrade per l'Italia. La strada migliore e meno indolore per ...