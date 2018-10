Mondiali Volley 2018 – Italia show! Le azzurre mandano al tappeto la Thailandia in poco

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spazza via anche la Thailandia. Final Six ad un passo : Le imbattibili hanno ruggito ancora e hanno dettato legge ai Mondiali 2018 di Volley femminile, l’Italia prosegue la propria corsa furiosa e spazza via la Thailandia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-12; 25-15) in appena 68 minuti di gioco: le azzurre hanno infilato la settima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, continuano la marcia a punteggio pieno e hanno ormai ipotecato la qualificazione alla Final Six. La nostra Nazionale è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Thailandia - le azzurre per il settimo sigillo e blindare la Final Six : L’Italia vuole ipotecare la qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile, obiettivo sempre più vicino dopo aver conquistato sei vittorie consecutive in maniera assolutamente autorevole e con grande personalità. La nostra Nazionale non vuole più fermarsi e insegue il settimo sigillo che ci avvicinerebbe sensibilmente alla terza fase della rassegna iridata, l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è ormai a un ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Russia vince e perde Goncharova - Serbia a valanga. USA - Cina e Olanda per la vittoria. Brasile spalle al muro : Nella notte italiana si sono disputate due partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile. La Russia, priva del fenomeno Nataliya Goncharova che ha già terminato la sua rassegna iridata a causa di un infortunio alla spalla sinistra, ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-21; 25-20; 23-25; 25-19) e continua a inseguire la qualificazione alla Final Six ma sarà davvero difficile giocare i big match contro Cina e Italia senza l’opposto. La Serbia, ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (8 ottobre). Gli orari e come vederle in tv : oggi lunedì 8 ottobre si disputano 8 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile, entriamo nel vivo della seconda fase della rassegna iridata e la lotta per accedere alla Final Six si preannuncia più agguerrita che mai. L’Italia scenderà in campo contro la Thailandia a caccia della settima vittoria consecutiva e per avvicinarsi alla terza fase, gli USA sono attesi dalla sfida non facile contro la Turchi di Guidetti mentre la Russia e ...

Mondiali Volley 2018 – I risultati della seconda fase : Mondiali Femminili 2018: I risultati della prima giornata della seconda fase Pool E – Nagoya Classifica: Serbia 6V 18p, Olanda 6V 17p, Giappone 5V 15p, Brasile 4V 13p, Germania 4V 11p, Rep.Dominicana 3V 10p, Porto Rico 2V 6p, Messico 1V 3p. risultati – 7 ottobre: Serbia-Messico 3-0 (25-19, 25-17, 25-15), Brasile-Germania 2-3 (25-14, 25-19, 30-32, 19-25, 15-17), Olanda-Portorico 3-0 (25-16, 25-15, 25-20), ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Thailandia - le azzurre per ipotecare la Final Six. Sfida alla difesa asiatica : L’Italia continua a vincere ai Mondiali 2018 di Volley femminile, travolge qualsiasi avversaria che si trova davanti e lascia soltanto le briciole a chi si trova dall’altra parte della rete. La nostra Nazionale ha conquistato sei successi consecutivi e ora punta dritta alla qualificazione alla Final Six della rassegna iridata ma l’ingresso tra le magnifiche sei del Pianeta è ancora lontano, bisogna continuare a spingere e a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Brasile crolla con la Germania e rischia! Russia - Cina - Serbia e USA senza problemi - ok Italia : Oggi domenica 7 ottobre è incominciata la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE ...