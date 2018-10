Mobile cade e uccide il figlio di 21 mesi Madre su Fb | ' Teneteli sempre fissati al muro'

Offerte Ho. Mobile : la scadenza dell’offerta a 7 - 99 euro con 40 GB e minuti illimitati è stata prorogata al 26 settembre : Ormai tutti conosciamo Ho. Mobile , l’operatore virtuale creato da Vodafone per contrastare l’arrivo di Iliad sul mercato italiano. Una delle Offerte più interessanti che il nuovo operatore ha lanciato è quella a 7,99 euro al mese, che comprende 40 GB di traffico dati e minuti ed SMS illimitati , sta però per scadere e vi dovrete affrettare se volete ancora attivarla. scadenza prorogata fino al 26 settembre In realtà la promozione a ...

Torino - cade dalla scala Mobile in metro. Morto un 29enne studente di ingegneria : Un ragazzo di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita nella serata di sabato 22 settembre cade ndo dal corrimano di una scala mobile a Torino , alla stazione Dante della metropolitana. A quanto si apprende, il giovane, di origine boliviana e studente di ingegneria civile al Politecnico, stava andando a una festa in zona Lingotto insieme a degli amici. Scendendo la scala mobile per prendere la metro si è seduto sul sottile corrimano, perdendo ...

Ritardo imprevisto per Kena Mobile sul 4G : ecco la nuova scadenza : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in considerazione oggi 21 settembre per tutti coloro che hanno deciso di puntare su Kena Mobile. La compagnia telefonica, nata come costola di TIM, ha il merito di offrire agli utenti tariffe convenienti, mentre il suo punto debole è da sempre stato quello di non poter offrire al proprio pubblico la connessione in 4G. Quando ci sarà la svolta in questo senso? Più volte ci avete posto il ...