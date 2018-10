Quell'oggetto Misterioso ritrovato sulla spiaggia : "È un ufo!" : Uno strano ritrovamento avvenuto sulla spiaggia di Seabrook Island , in South Carolina, sta scatenando la fantasia degli osservatori. Ma resta un mistero anche per le autorità locali. Il grosso ...

Misterioso oggetto cilindrico trovato su una spiaggia - il web si scatena : 'Resti di un ufo' : 'Presagio alla fine del mondo' La foto dell' oggetto non identificato è stata diffusa su Facebook dal Lowcountry Marine Mammal Network, che ha chiesto agli utenti di provare a indovinare che cosa sia. ...

Google Earth - individuato un enorme oggetto Misterioso sommerso a largo della Grecia : nessuno sa cosa sia : Nonostante la maggior parte delle persone lo usi per guardare la propria casa vista dallo spazio, Google Earth ha avuto la sua buona dose di contestazioni negli anni. Ci sono stati diversi falsi allarmi e una lista infinita di altri strani risultati in giro per il mondo da quando il programma è stato lanciato nel 2011 e ora possiamo aggiungere un “USO” (Unidentified Submerged Object) alla lista. Scoperto a largo della costa della Grecia, questo ...