Miopia nei bambini sempre più presente | computer e cellulari i possibili responsabili

Blastingnews

: #Miopia nei giovani, il web e la tecnologia causano i disturbi della vista - amicoCelebrity : #Miopia nei giovani, il web e la tecnologia causano i disturbi della vista - infoitsalute : Miopia in aumento nei giovanissimi - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Miopia in aumento nei giovanissimi -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Laè un particolare difetto della vista che, secondo le casistiche, riguardadi più le nuove generazioni. In Italia, ad esempio, risultano affetti da questa patologia circa 15 milioni di persone. Il dato più allarmante è che l’insorgenza non avviene, come nel passato, per cause quasiereditarie, ma molto spesso la sua insorgenza, è messa in stretta relazione ad uno stile di vita e a delle abitudini che nonrisultano salutari per i nostri occhi. Lanei giovani: i dati allarmanti di una recente ricerca L’insorgenza dellaè, sicuramente, un difetto da non trascurare o sottovalutare. Infatti, secondo i dati emersi da una recente ricerca australiana pubblicata sulla rivista ‘Ophthalmology’, entro i prossimi trent’anni, il 50 per cento circa della popolazione, a livello mondiale, potrebbe soffrire di questo disturbo. Questi dati allarmanti sarebbero ...