Minacciato con un proiettile il presidente della Commissione Antimafia siciliana Claudio

Minacciato con un proiettileil presidente della Commissione Antimafia siciliana Claudio Fava : Una busta contenente un proiettile è stata inviata oggi al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava. La minaccia potrebbe essere collegata con l'approvazione del Ddl Fava che impone ai parlamentari di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria, passato pochi giorni fa con 39 voti favorevoli e 2 contrari.Continua a leggere

Napoli - paura per Milik : Minacciato con una pistola nel ritorno a casa : paura PER Milik- Shock e tanta paura per Arkadiusz Milik. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, l’attaccante del Napoli, dopo il match di ieri sera contro il Liverpool, è stato aggredito da due malcapitati. Il polacco, sulla strada di Varcaturo in vista del suo ritorno a casa dopo la sfida del San Paolo, è stato avvicinato […] L'articolo Napoli, paura per Milik: minacciato con una pistola nel ritorno a casa ...

Diciotti - busta con un proiettile : Patronaggio Minacciato di morte : Gli hanno recapitato una busta con all'interno un grosso proiettile e scritte minacciose. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, Luigi Patronaggio sarebbe finiti nel mirino di qualche (per ora) anonimo personaggio.Il procuratore di Agrigento, come noto, è balzato agli onori della cronaca negli ultimi tempi per aver deciso di iscrivere nel registro degli indagati il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo i lunghi giorni del caso ...

Firenze - catturato l'uomo che aveva Minacciato la ex con una pistola : Dopo quasi 24 ore è terminata a Firenze la 'fuga' di Rolando Scarpellini, l'ex giocatore del Calcio Storico che intorno all'ora di pranzo di ieri aveva minacciato la sua ex e un'altra donna che si trovava con lei nel bar di un quartiere periferico della città. Il 48enne è ora in questura in stato di fermo. Le sue ricerche da parte della polizia sono proseguite per tutta la notte ...

Annuncio contro gli zingari - Minacciato l’autore della denuncia : ‘Lo rifarei’ : È stata momentaneamente sospesa dal servizio, con il rischio di perdere definitivamente il lavoro, la capotreno di Trenord che, nella tarda mattinata del 7 agosto scorso, ha pronunciato dagli altoparlanti di un convoglio sul quale era impiegata la contestata frase “zingari scendete dal treno perché avete rotto i co*****i [VIDEO]”. A denunciare per primo l’accaduto è stato un passeggero del treno regionale che copre la tratta ...

Vaccini obbligatori "congelati" per un anno? No dei medici - Burioni Minacciato : Così il variopinto e rumoroso mondo dei no vax viene blandito contro ogni elementare evidenza non solo di scienza, ma di civiltà. E' arrivato il momento in cui occorre mobilitarsi per difendere il ...