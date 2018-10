Milano Il Comune affitta alla Consob gli uffici di piazza Castello 3

Milano : Comune - nuovo bando per spazi Feltrinelli in Galleria : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - La Giunta di Milano ha approvato le linee di indirizzo del nuovo bando di gara per la concessione degli spazi di via Ugo Foscolo 3, nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II. I locali sono attualmente in uso a 'La Feltrinelli' e sono stati oggetto di una prima ga

Milano : Comune lavora a registro online bici contro furti e ricettazione (2) : (AdnKronos) - Funzionerà così: dopo l’accesso al sito attraverso il profilo completo, il cittadino registrerà la propria bicicletta, inserendo foto e informazioni del mezzo (compreso il codice di marcatura del produttore, qualora la bici ne fosse provvista). L'utente riceverà quindi un voucher con u

Milano : Comune lavora a registro online bici contro furti e ricettazione : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Creare un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle bici e i relativi codici univoci di marcatura incisi sulle stesse due ruote: un sistema di registrazione capace di facilitare il recupe

Cucchi - Comune di Milano organizza proiezione gratuita film ‘Sulla mia pelle’. Pd propone una targa - M5s a favore : Il Comune di Milano ha organizzato una proiezione gratuita e pubblica del film “Sulla mia pelle”, la pellicola firmata Netflix e Lucky Red che racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, morto da detenuto nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma il 22 ottobre 2009. L’evento è in programma per giovedì 4 ottobre alle ore 20 all’Anteo Palazzo del Cinema. La visione ...

Tasi Milano 2018 : calcolo aliquota - detrazioni e metodi pagamento nel Comune di Milano : Siete alla ricerca di informazioni sull’imposta comunale Tasi (la così detta Tassa sui Servizi Indivisibili)? Avete intenzione di informarvi come si deve in relazione al calcolo dell’aliquota, alla disciplina delledetrazioni, e ai metodi di pagamento predisposti dal Comune di Milano? In tal caso, siete indubbiamente nel posto giusto. Di seguito nell’articolo infatti, troverete nel dettaglio tutte le informazioni in questione – e molte altre –: ...

Sì del Comune di Milano alla coltivazione di cannabis terapeutica : Milano potrebbe diventare la prima città d’Italia a coltivare in loco la cannabis terapeutica: nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata dal vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Alessandro De Chirico, per la coltivazione della marijuana a scopi terapeutici proprio sul suolo cittadino. 30 i voti favo...

Mediobanca - Comune di Milano e CUS Milano Rugby per il secondo anno INSIEME : Partito nel 2017 per promuovere la pratica sportiva dei minori appartenenti a fasce socialmente deboli e a rischio di esclusione, il progetto INSIEME è pronto a scrivere il suo secondo capitolo. Nell’ambito dell’iniziativa del Gruppo Mediobanca, sviluppata in collaborazione con il CUS Milano Rugby e il Comune di Milano, sono stati individuati nuovi spazi di intervento […] L'articolo Mediobanca, Comune di Milano e CUS Milano Rugby per il ...

Milano. Approvati i criteri generali per il funzionamento dei dati aperti del Comune : Raccontare la città e le sue trasformazioni grazie all’uso dei dati aperti del Comune di Milano, delle sue partecipate e

Milano. Presentato il Consolidato 2017 del Comune e delle società partecipate : Chiude con un risultato di esercizio di 163 milioni di euro il Bilancio Consolidato del Comune di Milano per l’esercizio

Milano : bilancio 2017 Comune positivo per 113 - 7 mln euro : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Chiude con un risultato di esercizio di 163 milioni di euro il bilancio consolidato del Comune di Milano per l’esercizio 2017. La giunta ha presentato i conti dell’amministrazione e dei propri enti, aziende, società controllate e partecipate che ora saranno analizzati d

“Un ecomostro in meno” - in timelapse l’abbattimento dell’edificio-scheletro : la battaglia del Comune di Milano : A Milano c’è un edifico abbandonato in meno. Lo scheletro di via Boncompagni 101 in queste settimane è stato abbattuto, come si vede nel timelapse pubblicato su Facebook dalla pagine ufficiale del Comune, e al suo posto nei prossimi anni nascerà una struttura ricettiva. La lotta agli ecomostri, secondo il comunicato diffuso da Palazzo Marino, è uno degli obiettivi dell’amministrazione, che prevede importanti penalità per gli ...

Milano. Biciclettata : Comune e FAI Giovani insieme lungo il Cammino dei Monaci : Il Comune di Milano e FAI Giovani Milano hanno organizzato per domenica prossima, 30 settembre, la Biciclettata lungo il Cammino

Milano. Fashion Week : Donate al Comune le piante del green carpet : Gaura, anemoni, bouganville, graminacee. Sono quasi ottomila le piante che compongono il progetto “green carpet Fashion Awards Italia 2018”, evento

Milano : da Comune 7 mln per riorganizzazione servizi per senzatetto (2) : (AdnKronos) - Il Comune ha lanciato un bando da 2,4 milioni che prevede 50 posti-casa per gli irriducibili e 60 posti in microstrutture collettive, mentre le macrostrutture collettive resteranno aperte anche di giorno e coinvolgeranno gli ospiti in diverse attività. Un altro bando che uscirà entro f