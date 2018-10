Milano | Armani lascia via Montenapoleone | arriva Louis Vuitton

Emporio Armani - la sfilata-evento (s)travolge Milano : Che la sfilata per la primavera/estate 2019 di Emporio Armani sarebbe stata memorabile, si era già capito. Gli indizi erano parecchi: per la prima volta una passerella in un aereoporto, oltre 2mila invitati, un contest per far partecipare anche i fan del marchio, uno show post evento di livello internazionale e tenuto top secret fino all’ultimo, le proposte sia al maschile che al femminile per la prima volta in pedana insieme. Insomma ...

Settimana della moda Milano 2018 - giorno due : grande show da Re Giorgio (Armani) con Robbie Williams scatenato in gonna plissettata : La seconda giornata della fashion week milanese si è chiusa sulle note di “Angel” di Robbie Williams, cantata all’unisono dai 2300 invitati presenti all’aeroporto di Linate per il faraonico show di Emporio Armani. Re Giorgio ha trasformato in suo hangar in modo davvero scenografico, rendendolo il set perfetto per un concerto rock più che non per una sfilata. Appunto. Tanto più con un Robbie Williams scatenato a fare da mattatore sul palco in ...