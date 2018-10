Migranti | Aquarius potrebbe navigare ancora grazie alla bandiera turca

Migranti - migliaia in piazza in Europa per l'Aquarius : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sbarcati a Malta i 58 Migranti della Aquarius : Verranno ripartiti tra Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Intanto altre imbarcazioni dell'Ong Pro Activa Open Arms sono in navigazione nel Mediterraneo

Salvata una cagnolina dalla nave Aquarius : era insieme a 58 Migranti : Una storia a lieto fine è quella che ha coinvolto una cagnolina, Bella, Salvata dalla nave Aquarius. La femmina di terrier maltese era insieme ai 58 migranti soccorsi e sbarcati a Malta. Felice di essere approdata a terra, ma spaventata come i suoi padroni, i Malak, una donna libica di 44 anni, i suoi cinque figli e suo fratello.A dare la notizia della sua presenza a bordo è stato il premier maltese, Joseph Muscat, che ha twittato ...

I 58 Migranti di Aquarius sono sbarcati a Malta : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 migranti della nave Aquarius. Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, aveva preso a bordo la maggior parte di queste persone il 23 settembre. Tutti, rendono noto da La Valletta, saranno trasferiti "nei prossimi giorni" in altri quattro Paesi europei, Francia, Germania, Spagna e Portogallo

Aquarius 2 - le ong chiedono agli Stati Ue di offrire una bandiera : "Migranti come ostaggi" : Dopo la revoca della bandiera da parte di Panama, durante la conferenza stampa a Roma, le ong Sos Méditerranée e Msf hanno lanciato un appello a tutti gli Stati europei: "Chiediamo al governo panamense di tornare sulla sua decisione. Chiediamo poi che venga concessa l'iscrizione della bandiera dell'Aquarius 2 nel registro di un Paese Ue".