Meteo | altro che autunno | torna il caldo «fino a 28°»

Allerta Meteo - caos maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Anci Calabria - Callipo : «Scuole chiuse? Con questo sistema di allerta Meteo non possiamo fare altro» : «Scatta una nuova allerta meteo arAncione e molti Comuni calabresi decidono di chiudere le scuole per seguire alla lettera i protocolli di sicurezza. Una scelta ineccepibile che però vuole anche essere una provocazione, perché mette in evidenza i limiti di un sistema che, come abbiamo più volte ribadito, necessità di essere rivisto». Così il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, ha voluto sottolineare l’adozione da parte di numerosi ...

Spazio - accusa shock dei russi per la falla della Soyuz : “altro che Meteorite - potrebbe essere stato un sabotaggio” : La falla riparata sulla Soyuz il 30 agosto scorso, e che aveva causato una fuga di ossigeno, potrebbe essere stata un sabotaggio deliberato. L’accusa, verso ignoti, arriva da Dmitry Rogozin, capo di Roskosmos, che ha rivelato come il foro sulla navetta agganciata alla Stazione spaziale internazionale non sia stato causato da un meteorite. A praticare il foro, ha spiegato Rogozin, potrebbe essere stato un “trapano“, utilizzato ...