Messico | il nuovo presidente apre alla legalizzazione della droga | ' Sconfiggeremo il

Usa - Canada e Messico firmano un nuovo accordo di libero scambio : La politica protezionistica del presidente statunitense si è basata sulla stipula di accordi commerciali individuali, rifiutando accordi commerciali multilaterali più grandi e mettendo in crisi ...

Alieni? No - FBI : la misteriosa chiusura dell'osservatorio solare nel Nuovo Messico

Maradona scatenato - vittoria e nuovo show in Messico : E’ iniziata alla grande la nuova esperienza da allenatore per Diego Armando Maradona, il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula conquistando così la prima vittoria, risultato che aumenta la consapevolezza per il futuro. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo. show di Maradona durante tutto il match, l’ex Pibe de Oro ha incitato i suoi fino all’ultimo minuto ed esultato in modo ...

USA - tempesta tropicale Isaac : Grandi Antille nel mirino - Golfo del Messico a rischio la prossima settimana - non si esclude un nuovo rafforzamento in uragano [MAPPE] : 1/11 ...

Maradona ricomincia dal Messico : è il nuovo allenatore del Dorados : L'ex stella argentina Diego Armando Maradona è stato nominato allenatore del Dorados de Sinaloa, club messicano di seconda divisione, come confermato dal club in una nota. «Benvenuto...

Stati Uniti-Messico - Addio al Nafta - raggiunto un nuovo accordo commerciale : Stati Uniti e Messico si preparano a dire Addio al Nafta, il trattato di libero scambio che da oltre 26 anni regola i rapporti commerciali nellintero Nord America. Ieri i due Paesi hanno raggiunto una nuova intesa commerciale che il presidente Donald Trump ha saluto con grande enfasi: "un grande giorno per il commercio. un grande giorno per il nostro Paese".Manca ancora il Canada. Laccordo, firmato dopo mesi di trattative spesso al ...

El Mencho - chi è il nuovo boss del narcotraffico/ Messico - ex poliziotto ha preso il posto di El Chapo : In dieci anni di attività un ex poliziotto messicano ha preso il posto di El Chapo come re dei narcotrafficanti: si fa chiamare El Mencho, ecco chi è in questo pezzo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:09:00 GMT)

Brusio di Taos : che cos'è il misterioso rumore udibile nel Nuovo Messico? : Taos non è l'unico posto dove è possibile ascoltare suoni analoghi: nel 2012 è nato un sito internet, 'thehum.info', che censisce brusii in giro per il mondo allo scopo di risolvere il mistero ...

Messico - operazione contro nuovo cartello della droga : 48 arresti : In Messico 48 presunti membri del potente cartello Nuova Generazione di Jalisco sono stati arrestati in un'operazione condotta nei pressi del confine col Guatemala. Il raid è stato condotto dalla ...

In Messico il nuovo presidente vuole tendere la mano ai narcos che mozzano le teste : Roma. Dal 2006 a oggi, dunque in poco più di un decennio, la guerra contro il narcotraffico in Messico ha provocato all’incirca 200 mila vittime. La cifra è stimata, perché tra desaparecidos, fosse comuni di cadaveri calcinados, cioè carbonizzati, e poveretti torturati dai narcos di cui si trovano s