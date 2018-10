Mercedes-Benz - Via alla fabbrica di batterie negli Usa

Mercedes -Benz EQ B - Primo avvistamento dell'elettrica : Con la EQ C attesa sotto ai riflettori del Salone di Parigi la Mercedes-Benz ha aperto una nuova era, dando il via a una nuova strategia dedicata alla elettrificazione. Proprio mentre la EQC debutta in pubblico siamo in grado di mostrarvi le foto spia del prossimo modello della gamma EQ, nuovamente dedicato al settore delel Suv.Una crossover compatta per creare la gamma EQ. Il nuovo modello, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe prendere la ...

Mercedes Benz Milano : concessionaria per usato garantito e km 0 - officina e negozio per noleggio : MERBAG S.p.A è la concessionaria ufficiale di Mercedes Benz ed ha diverse sedi sia a Milano città che in provincia. Le sedi relative a Mercedes Benz sono 5 in totale e si dividono in sedi per i veicoli industriali e commerciali, e sedi riguardanti le autovetture. Le sedi per quest’ultima categoria sono ubicate: a Milano Linate in via Scarlatti 1, a Milano in via G. Daimler 1, in via Padova 15 e in via Tito Livio 30. Le sedi di via G. Daimler 1, ...