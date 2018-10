Mercati | così lo spread si avvicina alla soglia da allarme rosso per le banche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullocertificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa esplicitamente Bruxelles (“il sistema europeo”) di manovrare per “far cadere il nostro governo il prima possibile” con il sostegno del “sistema mediatico” e delle opposizioni che “tifano per loe il default dell’Italia” e Matteo Salvini – lunedì a Roma con Marine Le Pen – che ribadisce la linea: “Siamo contro i nemici dell’Europa che sono Juncker e Moscovici, chiusi nel bunker di Bruxelles”. Parole che non aiutano di fronte ...