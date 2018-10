Medicina | compie 60 anni il pacemaker impiantabile

meteoweb.eu

: Medicina. Stage per studenti brasiliani in Romagna, il progetto riminese compie 10 anni - news_rimini : Medicina. Stage per studenti brasiliani in Romagna, il progetto riminese compie 10 anni -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Un piccolo dispositivo che ha cambiato la vita di milioni di persone60. Dopo l’introduzione della stimolazione cardiaca transcutanea provvisoria, a opera di Paul Zoll nel 1952, il primoelettronico fu impiantato da Rune Elmqvist e Ake Senning in Svezia l’8 ottobre del 1958, presso il Karolinska Hospital. In realtà, il device collocato nella parete addominale del primo paziente trattato, Arne Larsson, ha funzionato solo per 3 ore. Alla prima sostituzione, fatta il mattino seguente, seguirono circa 25 dispositivi e numerosi interventi chirurgici fino alla morte di Larsson, nel 2001. Nonostante i guasti tecnici e i problemi iniziali, Larsson risolse i suoi problemi di aritmia, che lo costringeva a continue rianimazioni giornaliere, arrivando a festeggiare gli 86. Oggi la ricerca ha portato alla messa a punto di dispositivi sempre più piccoli e ...