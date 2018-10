McGregor punge Nurmagomedov dopo UFC 229 | “ho perso il match ma ho vinto la battaglia | la

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) ConorKhabibnel day after UFC 229: la frecciatina dell’irlandese, in merito al post, arriva da Instagramla sonora sconfitta rimediata nella sfida di UFC 229 contro Khabib, Conortorna a parlare nel day after delaffidandosi ai social.il primo messaggio rilasciato su Instagram nella giornata di ieri, un ermetico ‘tornerò’, l’irlandese quest’oggi ha postato una sua foto, con tanto di occhio nero e bicchiere di whisky in mano, con allegato il messaggio: “abbiamoilma abbiamola. La guerra continua“. Chiaro il destinatario, Khabib, così com’è chiaro il riferimento al post, nel quale il fighter russo hala testa scavalcado al di fuori della gabbia per poi attaccare il clan. Il fighter irlandese è ...